به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، موید حسینی صدر ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خوی که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حال برگزاری است با انتقاد شدید از نگاه سیاسی برخی مسئولان استانی به شهرستان خوی بیان داشت: عده ای از مسئولان در استان هستند که نسبت به خوی حساس بوده و مانع اجرایی شدن طرح های عمرانی می شوند.

وی تاخیر در اجرای سد قازان خوی را نتیجه بخشی نگری و غرض ورزی برخی مدیران استانی دانست و خاطرنشان کرد: وقفه در روند اجرای این سد به دلیل برخی تفرقه افکنی و غرض ورزی مسئولان استانی به وجود آمده که باید هرچه سریعتر برطرف شود.

صدر در ادامه با بیان اینکه مطالعات احداث این سد از مدتهای قبل آغاز شده ولی هنوز به اتمام نرسیده و برای اجرای آن در سال 88 تنها 40 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

طرح مطالعاتی احداث سد قازان چای خوی سال 86 با صرف 20 میلیارد ریال اعتبار که بر روی رودخانه قطور به اتمام رسیده است.

این سد با ظرفیت ذخیره سازی 150میلیون مترمکعب، آب کشاورزی بیش از 30 هزار هکتار از اراضی دشت خوی را تامین خواهد کرد.