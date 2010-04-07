"بهرام وگل اندام"در سنگلج روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش سیاه بازی "بهرام وگلاندام" به کارگردانی حسن عظیمی از 17 فروردین در تماشاخانه سنگلج اجرا میشود. این نمایش همراه با موسیقی زنده روی صحنه اجرا میشود که عنایت خادم بشیری نوازنده ستار، یاسر بیات نوازنده کمانچه وآرمان وکیلی نوازنده ضرب آن را همراهی میکنند.
مجید فروغی،ستوده حیدری، هما مکرمی، کامبیز طلائی، اکرم بردسیری، عزت انجامی، احمد محرابی، حسن عظیمی، علی صادقیخواه، جواد گلریز، امید رستگاری و... بازیگران این نمایش هستند.
"بهرام وگل اندام" تا 6 اردیبهشت هر روز به جز شنبهها ساعت 19 در تماشاخانه سنگلج اجرا میشود.
نظر شما