15 هزار بسته فرهنگی به مسافران نوروزی در قم اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمود نجاریان⁯زاده قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح فعالیت⁯های انجام شده از سوی سازمان تبلیغات اسلامی قم در ایام تعطیلات نوروزی اشاره کرد و اظهار داشت: در این ایام غرفه⁯های نور با عنوان «قرآن بخوانید؛ جایزه بگیرید» پذیرای زائران حرم مطهر حضرت معصومه(س) و علاقه⁯مندان به قرآن کریم بود و در این غرفه⁯ها با برگزاری مسابقاتی، هدیه⁯های قرآنی، فرهنگی و لوازم التحریر و... به کسانی که توانستند با موفقیت آیاتی از قرآن را بخوانند، اهدا شده است.



وی با بیان اینکه در این ایام دو غرفه نور به صورت ثابت و یک غرفه به صورت سیار در قم فعال بود، افزود: برگزاری مسابقه قرائت نماز و قرآن ویژه نونهالان و نوجوانان از دیگر برنامه⁯هایی بود که در این غرفه⁯ها اجرا شده و به تعداد قابل توجهی از مسافران نوروزی اقلام فرهنگی و قرآنی اهدا شده است.



پاسخگویی به سئوالات شرعی



حجت⁯الاسلام نجاریان⁯زاده همچنین از اعزام روحانیون به اطراف حرم کریمه اهل بیت(ع) جهت پاسخگویی به مسائل شرعی خبر داد و تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروزی خیل جمعیت برای زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران به قم آمده بودند و سازمان تبلیغات اسلامی قم برای پاسخ به سئوالات شرعی این مسافران اقدام به اعزام 5 روحانی به صورت سیار به مکان⁯های اشاره شده کرده است.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قم ادامه داد: خوشبختانه استقبال زیادی از این طرح شده بود.



اعزام 60 مبلغ به روستاها



وی به اعزام 60 مبلغ و مبلغه به مساجد روستاها و شهرهای تابعه قم به مناسبت وفات حضرت معصومه(س) اشاره کرد و افزود: این افراد با حضور در بین مردم به تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت معصومه(س) پرداختند.



ایجاد چادر تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر



حجت⁯الاسلام نجاریان⁯زاده از ایجاد چادر تبلیغاتی در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد و یادآور شد: این چادرها در کنار مسجد اهل بیت(ع) و بوستان علوی قم که در مسیر تردد زیاد مسافران نوروزی قرار دارند، بر پا شده بود.



وی گفت: در این چادرها ضمن توزیع محصولات و اقلام فرهنگی متنوع در بین مسافران و تشویق آنها به رعایت مسائل شرعی و حقوق شهروندی، تعدادی از روحانیون به سئوالات شرعی و شبهات مسافران پاسخ دادند.



حجت⁯الاسلام نجاریان⁯زاده خاطرنشان کرد: این اقدام سازمان تبلیغات اسلامی قم با استقبال چشمگیر مسافران نوروزی مواجه شده بود و آثار و برکات فراوانی در پی داشته است.



چاپ و نصب 100 بنر تبلیغاتی



وی چاپ و نصب بیش از 100 بنر و پارچه نوشته⁯های نوروزی در سطح شهر قم را از دیگر فعالیت⁯های سازمان تبلیغات اسلامی در ایام تعطیلات نوروزی برشمرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی قم اقدام به تبلیغات محیطی در سطح شهر قم در ایام تعطیلات نوروزی کرده تا خیل عظیم جمعیتی که از سراسر کشور برای کسب فیض معنوی به حرم کریمه اهل بیت(س) و مسجد مقدس جمکران به این شهر مسافرت می⁯کنند از این پیام⁯های فرهنگی و تبلیغی استفاده کنند.



وی ادامه داد: مضمون این بنرها در موضوعات امر به معروف و نهی از منکر، رعایت مسائل اخلاقی، رعایت عفاف و حجاب و روایات ائمه اطهار(ع) پیرامون مسائل مختلف بوده است.



چاپ 20 هزار بروشور



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قم همچنین از چاپ و توزیع 20 هزار نسخه بروشور بهاریه خبر داد و اظهار داشت: این بروشور از موضوعات مختلفی همچون برنامه⁯های مفید در عید نوروز، اهمیت سفر در اسلام و از نظر بزرگان، اشعار نوروزی و... تهیه شده است.



اسکان سه هزار مسافر



وی اسکان بیش از سه هزار مسافر نوروزی در مجتمع فرهنگی نور را از دیگر فعالیت⁯های انجام شده عنوان کرد و افزود: با بررسی⁯های انجام شده، در طول ایام تعطیلات نوروزی امسال بیش از سه هزار نفر از هموطنان در خوابگاه⁯ها و سالن⁯های ورزشی و محیط⁯های سرپوشیده مجتمع فرهنگی نور قم اسکان داده شدند.

وی گفت: قبل از پذیرش مسافران نوروزی، هماهنگی⁯های لازم با کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائران استان انجام شد تا اطلاع⁯رسانی مناسبی برای هدایت مسافران به این مجتمع صورت گیرد.