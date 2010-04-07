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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

آزاد:

رفع مشکل اشتغال خانواده شهدا و ایثارگران سرعت می گیرد

رفع مشکل اشتغال خانواده شهدا و ایثارگران سرعت می گیرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری در سال همت مضاعف و کار مضاعف برای رسیدگی بیشتر، رفع مشکلات و اشتغال خانواده معظم شهدا و ایثارگران در استان تسریع خواهد یافت .

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد ظهر چهارشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان ایثارگران استان سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب، از تلاش نمایندگان ایثارگران استان در جهت انتقال مشکلات جامعه ایثارگری به مسئولان تقدیر کرد و اظهار داشت: امروز اعضای جامعه ایثارگری، نخبگان اصلی کشور هستند و بایستی جایگاه آنان را در جامعه به نحو احسن بهبود بخشیم .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: همه ما به عنوان مروجان فرهنگ ایثار و شهادت، در جامعه باید نشان دهیم که ایثارگران بیشتر و بهتر از دیگران می توانند جامعه را به سمت و سوی هدف متعالی هدایت کنند.

وی با بیان اینکه، این دولت در حقیقت دولت ایثارگران است و باید بیشتر از اینها کار شود، اعلام کرد: در توسعه و پیشرفت سیستان و بلوچستان بویژه تحقق سهم 36 هزار شغل برای استان در سالجاری از فکر و رهنمودهای جامعه ایثارگری بیش از گذشته استفاده خواهد شد .

آزاد خاطر نشان کرد: همانگونه که جامعه ایثارگری در دوران دفاع مقدس با کمترین امکانات بیشترین خدمت را انجام دادند اکنون نیز می توانند نبوغ خود را در تمامی زمینه های اجرایی و توسعه به منصه ظهور گذارند.

کد مطلب 1059552

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