صید انواع گونه های حساس و اقتصادی در آبهای هرمزگان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید پرویزمحبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: همانند سالهای گذشته جهت حفاظت از نوزادان آبزی، صید باروش مشتا از16فروردین ماه 89 تا پایان اردیبهشت 89، صید هامور ماهیان از اول فروردین 89 تا پایان اردیبهشت 89، صید حلواسفید، حلواسیاه و شوریده از اول اردیبهشت 89 تا پایان خرداد 89 و صید میش ماهی از 15 مرداد 89 تا پایان شهریور 89 ممنوع است.

وی افزود: لزوم اعمال ممنوعیت صید آبزیان در تاریخ های ذکر شده درجهت حفظ و بازسازی ذخایرآبزیان بوده و لازم است کلیه صیادان عزیز همچون سالهای گذشته به رعایت قوانین حفظ و بازسازی و ممنوعیت های اعلام شده همکاری لازم را با مامورین حفاظت منابع آبزیان معمول و مشتاداران نیز نسبت به جمع آوری آلات و ادوات نصب شده اقدام کنند.