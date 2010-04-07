به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان علاقمند می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره پایان نامه سال واقع در سازمان انتشارات جهاددانشگاهی ارسال کنند.

چهاردهمین جشنواره پایان‌نامه سال دانشجویی از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و با همکاری سازمانها و وزارتخانه های مختلف برگزار می شود.

سازمان ملی جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای همکار در برگزاری این جشنواره هستند.