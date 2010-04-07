صندوق توسعه ملی کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، حجت الاسلام سید محمد رضا میر تاج الدینی ظهر چهارشنبه در دیدار مردمی در شهرستان چاپیاره با اعلام این خبر افزود: امسال علاوه بر اعتبارات عمرانی بیش از 120 هزار میلیارد ریال در راستای توسعه اقتصادی کشور از طریق این صندوق هزینه خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون بیش از 220 هزار میلیارد ریال برای سازندگی و آبادانی کشور اعتبار عمرانی از بودجه سالانه کشور اختصاص می یابد.

خبر خوش هسته ای رئیس جمهور در راه است

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به فرا رسیدن سالروز جشن هسته ای در کشور، بیان داشت: رئیس جمهور در این روز خبر خوش هسته ای دیگر را به مردم نوید خواهد داد که افتخار دیگری برای کشور است.

میرتاج الدینی در ادامه سفرهای استانی هیئت دولت را پاشنه آشیل دولتهای نهم و دهم عنوان کرد و بیان داشت: عده ای انتظار شکست این طرح دولت را داشتند.

امام جمعه چایپاره نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از حضور دولت خدمتگزار در استان، افزود: امیدواریم مسائل و مشکلات مردم شهرستان در حوزه آبرسانی سد آغچای به کشاورزان در این دور از سفر هیئت دولت رفع شود.

حجت الاسلام صفر یوسف زاده در ادامه از دولتمردان خواست با جدیت بیشتر پیگیر حل مسائل و مشکلات مردم شهرستان شد.

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در بدو ورود به شهرستان چایپاره پس از استقبال مردمی با آرمانها والای شهدای این شهرستان تجدید میثاق کرد و در ادامه با حضور در منزل شهید میر عابدین حسینی از خانواده این شهید بزرگوار تقدیر کرد.

شرکت در جلسه شورای اداری از دیگر برنامه های معاون پارلمانی رئیس جمهوری در شهرستان چایپاره است.