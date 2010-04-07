تداوم افزایش قیمت طلا در بازار جهانی / قیمت انواع سکه بالا رفت

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از افزایش قیمت هر طلای در بازارهای جهانی خبرداد و قیمت هر اونس طلای جهانی را یکهزارو 134 دلار اعلام کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: قیمت هر اونس طلای جهانی تا پیش از افزایش طی روز جاری یکهزارو 122 دلار بود، به عبارت دیگر قیمت اونس طلای جهانی طی امروز 12 دلار افزایش یافته است.

وی قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را در بازار داخلی 283 هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید را 270 هزارو 500 تومان، نیم سکه بهار آزادی را 136 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی را 69 هزار تومان ذکر کرد.

کشتی آرای تصریح کرد: در پی افزایش قیمت طلای جهانی قیمت سکه و طلای داخلی نیز افزایش یافت، به نحوی که قیمت انواع سکه در بازار داخلی امروز با یکهزار و 500 تومان افزایش مواجه شده است.

وی همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را نیز در بازار امروز 27 هزارو 500 تومان عنوان کرد و گفت: به دلیل کاهش مناسبتها، تقاضا در بازار داخلی کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر بیان کرد: تحلیلگران بازار معتقدند با توجه به تحولات نفت و حوزه یورو، روند قیمت طلای جهانی صعودی خواهد بود.