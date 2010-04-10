ساداتی نژاد: با بی عدالتی در پذیرش دکتری مواجهیم/ تبعیضها پایان می یابد

سید جواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حذف آزمون کتبی تخصصی دکتری دانشگاهها گفت: آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، عملکرد دانشگاهها در امر پذیرش دانشجوی دکترا است چرا که بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد نگرانی عدم پذیرش در دانشگاههای مطرح کشور را دارند.

وی با بیان اینکه برخی داوطلبان مقطع دکتری معتقدند در دانشگاههای بزرگ و مطرح کشور پذیرش دانشجو با بی عدالتی صورت می گیرد، ادامه داد: برخی دانشگاهها دانشجویان خود را برای تحصیل در مقطع دکتری در اولویت قرار می دهند که این اقدام ممکن است به طور ناخودآگاه صورت گیرد.

رئیس دانشگاه کاشان افزود: اساتید برخی دانشگاهها با دانشجویان خود در امر پایان نامه همکاری مستمر داشته و شناخت کامل از آنها سبب تبعیض در پذیرش دانشجویان دیگر دانشگاهها می شود.

وی تاکید کرد: حذف آزمون کتبی تخصصی دکتری در دانشگاهها به استقلال دانشگاه آسیب نمی رساند بلکه با عمومی برگزار کردن این آزمون عدالت در دانشگاهها حاکم خواهد شد.

رئیس دانشگاه کاشان اظهار داشت: عملکرد سازمان سنجش در مورد بررسی حذف آزمون کتبی کنکور دانشگاهها قانع کننده بوده و موجب رفع دغدغه های دانشجویان کارشناسی ارشد می شود.

چندی پیش رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تغییر در نحوه پذیرش دانشجوی دکتری، حذف تدریجی آزمون کتبی تخصصی دانشگاهها برای ورود به این دوره و برگزاری آزمون عمومی سراسری دکتری خبر دادند.