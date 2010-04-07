  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

توسط وزارت علوم صورت می گیرد؛

حمایت از پایان نامه هایی با محوریت راههای مقابله با عرفانهای انحرافی

حمایت از پایان نامه هایی با محوریت راههای مقابله با عرفانهای انحرافی

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم گفت: وزارت علوم از پایان‌نامه‌هایی با محوریت رصد تحولات فرهنگی- اجتماعی دانشگاه‌ها حمایت می کند و راههای مقابله با عرفان‌های انحرافی یکی از محورهای مورد حمایت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آدمی با تاکید بر رسالت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در جهت رشد و ارتقای فرهنگ ایرانی- اسلامی در نسل دانشگاهی و نیز رفع موانع و آسیبهایی که همواره نسلهای سوم و چهارم انقلاب اسلامی را تهدید می ‌کند، گفت: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی اقدام به حمایت از پژوهش‌ ها و پایان‌نامه‌های با محوریت رصد تحولات فرهنگی- اجتماعی دانشگاه‌ها و برنامه ریزی در جهت رفع آسیبها و مشکلات آنها می کند.

وی با اشاره به اینکه حمایت معنوی و مادی پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها منوط به تایید کارشناسان دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی است، از اساتید و دانشجویانی که در این زمینه فعالیت می‌نمایند دعوت به همکاری کرد.

مدیر کل معاونت فرهنگی وزارت علوم درباره محورهای مورد حمایت پایان نامه ‌ها گفت: اولویت شناسی مسایل و آسیبهای اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شیوع شناسی انحرافات اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، خودکشی، خشونت و نزاع، اعتیاد، قمار، سرقت و رضایت سنجی از دانشجویان درباره برنامه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دانشگاه برخی از این محورها به شمار می آیند.

وی تحولات نسلی در بین جوانان دانشگاهی، سنجش نگرش دینی، مذهبی و گرایش‌های عرفانی دانشجویان، سنجش نگرش سیاسی دانشجویان، سنجش نگرش فرهنگی دانشجویان، بررسی روابط استاد و دانشجو و روابط بین دانشجویی، اهکارها و برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات فرهنگی، اجتماعی و ... دانشگاه‌ها را برخی دیگر از محورهای پایان نامه های مورد حمایت عنوان کرد.

آدمی گفت: وزارت علوم همچنین در محورهایی نظیر بومی سازی علوم انسانی در ایران، بررسی راهکارهای مقابله با عرفان‌های انحرافی و تبیین درست عرفان اسلامی، بررسی آثار مثبت و منفی فضاهای مجازی بر رویکردهای فرهنگی- اجتماعی دانشجویان نیز حمایت می کند.

وی درباره محورهای پایان نامه های دانشجویی در حوزه زنان نیز گفت: پایان نامه هایی با موضوعات افکارسنجی و نیازسنجی فرهنگی دختران دانشگاهی در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها، راهکارهای تحکیم بنیان‌های خانواده و در اولویت قرار دادن این مهم در افکار دختران دانشگاهی، بررسی مطالعه آثار مثبت و منفی حضور حداکثری دختران در دانشگاه‌ها، رصد آثار گرایشات فمینیستی در دانشگاه‌ها و افکار دختران و برنامه ریزی، راهکارهای درونی سازی فرهنگ عفاف و حجاب در میان دانشجویان (اعم از دختر و پسر)، مطالعه راه‌های بررسی تقویت هویت فردی، ملی و اجتماعی دختران، بررسی دیدگاه‌های اسلام در خصوص شان و مقام زن و رفع شبهات موجود در این زمینه نیز در گروه مطالعات زنان مورد حمایت قرار می گیرند.

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم میزان مراجعه دانشجویان به رسانه‌های خارجی و تاثیرپذیری از آنها، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی لبنان، حماس ، یمن،  تبلیغ معارف اسلامی از طریق فضای مجازی، کنترل و هدایت فضای مجازی در دانشگاه‌ها، فناوری اطلاعات و کاربرد آن در ترویج فرهنگ نماز را از دیگر محورهای مورد حمایت وزارت علوم عنوان کرد.

وی درباره پایان نامه هایی در گروه مطالعات راهبردی نیز افزود: در این گروه محورهایی همچون بررسی راهبردهای ارتقای کارآمدی شورای فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، بررسی راهکارهای ایجاد و بازنگری کارآفرینی فرهنگی در توسعه فرهنگ و تولیدات فرهنگی دانشگاه‌ها، بررسی اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها در تقویت هویت دینی و ملی دانشگاهیان، بررسی اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان، تهیه و تدوین مدل مهارت‌های زندگی دختر و پسر مسلمان با توجه به شرایط عمومی جامعه و بررسی کارآمدی و ضرورت برنامه ریزی راهبردی در سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها حمایت می شوند.

آدمی محورهای هویت اسلامی و دانشگاه تمدن ساز، الگوهای مقاومت در جهان معاصر،  ایدئولوژی اسلامی و جهانی شدن، فرهنگ ایرانی- اسلامی در عصر جهانی شدن، جامه آماری از دیدگاه اسلام، عالم ملکوتی و دانشگاه ایرانی- اسلامی و دانشجوی معنوی و دانشگاه ایرانی- اسلامی را بخش دیگری از محورهای مورد حمایت وزارت علوم در زمینه پایان نامه اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در بخش مطالعات هنری نیز از موضوعات نقد و بررسی و آسیب شناسی رابطه، هنر و هویت ملی ایرانی، نقد و بررسی و آسیب شناسی رابطه، هنر و جامعه دانشگاهی،  نقد و بررسی و آسیب شناسی رابطه، هنر و جنگ تحمیلی، نقد و بررسی و آسیب شناسی رابطه، هنر و انقلاب اسلامی، بازخوانی رابطه، هنر اسلامی- ایرانی و هنر جهانی، جایگاه هنر در ایجاد روحیه نشاط اجتماعی در دانشگاه‌ها و جایگاه هنر در ایجاد روحیه همبستگی ملی حمایت می شود.

کد مطلب 1059568

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها