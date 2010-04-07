حمایت از پایان نامه هایی با محوریت راههای مقابله با عرفانهای انحرافی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آدمی با تاکید بر رسالت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در جهت رشد و ارتقای فرهنگ ایرانی- اسلامی در نسل دانشگاهی و نیز رفع موانع و آسیبهایی که همواره نسلهای سوم و چهارم انقلاب اسلامی را تهدید می ‌کند، گفت: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی اقدام به حمایت از پژوهش‌ ها و پایان‌نامه‌های با محوریت رصد تحولات فرهنگی- اجتماعی دانشگاه‌ها و برنامه ریزی در جهت رفع آسیبها و مشکلات آنها می کند.

وی با اشاره به اینکه حمایت معنوی و مادی پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها منوط به تایید کارشناسان دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی است، از اساتید و دانشجویانی که در این زمینه فعالیت می‌نمایند دعوت به همکاری کرد.

مدیر کل معاونت فرهنگی وزارت علوم درباره محورهای مورد حمایت پایان نامه ‌ها گفت: اولویت شناسی مسایل و آسیبهای اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شیوع شناسی انحرافات اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، خودکشی، خشونت و نزاع، اعتیاد، قمار، سرقت و رضایت سنجی از دانشجویان درباره برنامه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دانشگاه برخی از این محورها به شمار می آیند.

وی تحولات نسلی در بین جوانان دانشگاهی، سنجش نگرش دینی، مذهبی و گرایش‌های عرفانی دانشجویان، سنجش نگرش سیاسی دانشجویان، سنجش نگرش فرهنگی دانشجویان، بررسی روابط استاد و دانشجو و روابط بین دانشجویی، اهکارها و برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات فرهنگی، اجتماعی و ... دانشگاه‌ها را برخی دیگر از محورهای پایان نامه های مورد حمایت عنوان کرد.

آدمی گفت: وزارت علوم همچنین در محورهایی نظیر بومی سازی علوم انسانی در ایران، بررسی راهکارهای مقابله با عرفان‌های انحرافی و تبیین درست عرفان اسلامی، بررسی آثار مثبت و منفی فضاهای مجازی بر رویکردهای فرهنگی- اجتماعی دانشجویان نیز حمایت می کند.

وی درباره محورهای پایان نامه های دانشجویی در حوزه زنان نیز گفت: پایان نامه هایی با موضوعات افکارسنجی و نیازسنجی فرهنگی دختران دانشگاهی در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها، راهکارهای تحکیم بنیان‌های خانواده و در اولویت قرار دادن این مهم در افکار دختران دانشگاهی، بررسی مطالعه آثار مثبت و منفی حضور حداکثری دختران در دانشگاه‌ها، رصد آثار گرایشات فمینیستی در دانشگاه‌ها و افکار دختران و برنامه ریزی، راهکارهای درونی سازی فرهنگ عفاف و حجاب در میان دانشجویان (اعم از دختر و پسر)، مطالعه راه‌های بررسی تقویت هویت فردی، ملی و اجتماعی دختران، بررسی دیدگاه‌های اسلام در خصوص شان و مقام زن و رفع شبهات موجود در این زمینه نیز در گروه مطالعات زنان مورد حمایت قرار می گیرند.

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم میزان مراجعه دانشجویان به رسانه‌های خارجی و تاثیرپذیری از آنها، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی لبنان، حماس ، یمن، تبلیغ معارف اسلامی از طریق فضای مجازی، کنترل و هدایت فضای مجازی در دانشگاه‌ها، فناوری اطلاعات و کاربرد آن در ترویج فرهنگ نماز را از دیگر محورهای مورد حمایت وزارت علوم عنوان کرد.

وی درباره پایان نامه هایی در گروه مطالعات راهبردی نیز افزود: در این گروه محورهایی همچون بررسی راهبردهای ارتقای کارآمدی شورای فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، بررسی راهکارهای ایجاد و بازنگری کارآفرینی فرهنگی در توسعه فرهنگ و تولیدات فرهنگی دانشگاه‌ها، بررسی اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها در تقویت هویت دینی و ملی دانشگاهیان، بررسی اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها در غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان، تهیه و تدوین مدل مهارت‌های زندگی دختر و پسر مسلمان با توجه به شرایط عمومی جامعه و بررسی کارآمدی و ضرورت برنامه ریزی راهبردی در سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها حمایت می شوند.

آدمی محورهای هویت اسلامی و دانشگاه تمدن ساز، الگوهای مقاومت در جهان معاصر، ایدئولوژی اسلامی و جهانی شدن، فرهنگ ایرانی- اسلامی در عصر جهانی شدن، جامه آماری از دیدگاه اسلام، عالم ملکوتی و دانشگاه ایرانی- اسلامی و دانشجوی معنوی و دانشگاه ایرانی- اسلامی را بخش دیگری از محورهای مورد حمایت وزارت علوم در زمینه پایان نامه اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در بخش مطالعات هنری نیز از موضوعات نقد و بررسی و آسیب شناسی رابطه، هنر و هویت ملی ایرانی، نقد و بررسی و آسیب شناسی رابطه، هنر و جامعه دانشگاهی، نقد و بررسی و آسیب شناسی رابطه، هنر و جنگ تحمیلی، نقد و بررسی و آسیب شناسی رابطه، هنر و انقلاب اسلامی، بازخوانی رابطه، هنر اسلامی- ایرانی و هنر جهانی، جایگاه هنر در ایجاد روحیه نشاط اجتماعی در دانشگاه‌ها و جایگاه هنر در ایجاد روحیه همبستگی ملی حمایت می شود.