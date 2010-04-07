هفته سینمای مستند همزمان با جشنواره ادینبورو برگزار می شود

به گزارش مهر از اسکرین دیلی همزمان با جشنواره بین المللی فیلم ادینبوروی اسکاتلند که از 15 تا 27 ژوئن (25خرداد تا 6 تیر)برگزار می شود، هفته فیلم های مستند نیز از 15 تا 20 ژوئن در این شهر شمال بریتانیا با برنامه های گوناگون پذیرای علاقه مندان سینمای مستند از سراسر جهان است.



در این هفته برنامه هایی با عنوان مطالعات موردی سینمای مستند ، مشاوره ای رشد سینمای مستند ، نشست با کارشناسان حوزه مستند و برنامه ویژه داکس 360 بر پا می شود.



موسسه سینمای مستند اسکاتلند که متولی این برنامه سالانه است برای نخستین بار تصمیم گرفته تا برنامه خود را به طور همزمان با جشنواره معتبر فیلم ادینبورو برگزار کند.



داکس 360 برنامه 9 ماهه جدیدی است که امکان تولید فیلم های مستند در سراسر جهان را بررسی و فراهم می کند.



سونیا هنریچی سرپرست واحد توسعه موسسه سینمای مستند اسکاتلند در این باره می گوید : بسیار خرسندیم که با همکاری جشنواره ادینبورو ، هفته سینمای مستند را برگزار می کنیم تا مستند سازان معتبر جهان را به ادینبورو بکشانیم و به شناسایی استعداد های جدید دست بزنیم و به آنان مشاوره برسانیم.

