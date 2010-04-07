مجموعه ورزشی کارگران میاندوآب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، مجموعه ورزشی کارگران میاندوآب در زمینی به مساحت 23 هزار و 280 مترمربع احداث شده است که شش هزار و 300 مترمربع از آن زمین چمن و یک هزارو 400 مترمربع نیز به صورت سالن سرپوشیده است.

با اجرای آن 21 هزار و 909 نفر ورزشکار بیمه شده و خانواده های آنان از این مجموعه بهره مند خواهند شد.

این مجموعه در قالب سالن چند منظوره و زمین چمن و سه محوطه روباز ورزشی با صرف 9 میلیارد و 360 میلیون ریال اعتبار احداث شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی در آیین افتتاح این مجموعه ورزشی گفت: وظایف راهبردی این وزارت خانه صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود است و اجرای طرح مشاغل خانگی، سند توسعه اشتغال، توسعه فرهنگ مهارت آموزی، یکپارچه سازی، اصلاح نظام آموزشی، تشکیل سازمان ملی و مهارت از مهمترین برنامه های آن در سال جاری است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس نیز با اشاره به نقش و جایگاه کارگران در رشد و توسعه پایدار جامعه برلزوم توجه بیشتر به مسایل و مشکلات کارگران تاکید کرد.

صفر عیسی زاده گفت: خدمت بی منت و صادقانه به مردم بهترین راه برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و ادامه راه آنهاست.

حضور در مزار شهدا و جلسه شورای اداری از اهم برنامه های وزیر کار و امور اجتماعی در شهرستان میاندوآب است.