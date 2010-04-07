به گزارش خبرگزاری مهر، میزبانی رقابتهای قهرمانی زیر 16 سال آسیا در سال 2010 در حالی که طبق پیش بینی ها و گمانه زنی ها و همچنین بازدید نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا از امکانات سخت افزاری کشورمان به نظر می رسید میزبان این رقابت ها تهران باشد.

اما در یک رویکرد عجیب این اتفاق نیفتاد تا ازبکستان یکبار دیگر میزبان این رقابت ها شد به همین دلیل علی کفاشیان در نامه ای به محمدبن همام، اعتراض رسمی فدراسیون فوتبال ایران را اعلام کرد، متن نامه به شرح زیر است:

« برادر عزیز آقای بن همام

با تشکر از توجه جنابعالی و کنفدراسیون فوتبال آسیا از بررسی پیشنهاد میزبانی فدراسیون فوتبال ایران مایلم تا توجه جنابعالی را به چند نکته جلب کنم. پیش از هر چیز لازم به ذکر است که ما خود به خوبی واقفیم که کاستی ها و مشکلاتی در زمینه تسهیلات داریم و نسبت به رفع چنین نواقصی اقدام می کنیم.

با این حال از نقطه نظر فدراسیون فوتبال ایران بی شک یکی از پایه ای ترین اهداف AFC کمک به رشد و توسعه پایدار و البته برابر در فوتبال قاره آسیاست، که یکی از راههای کمک به این توسه اعطای میزبانی مسابقات مهم بین المللی به کشورهای مختلف است چرا که از این طریق کشور میزبانی بایستی تسهیلات و تجهیزات خود را به حداقل استانداردهای AFC برای میزبانی مسابقات بین المللی برساند.

با این وجود باخبر شدیم که میزبانی مسابقات قهرمانی زیر 16 سال آسیا در سال 2010 در کمال تعجب به ازبکستان اعطا شد، کشوری که آنقدرها هم نیاز به میزبانی مسابقات بین المللی برای ترمیم، تجهیز و نوسازی امکانات ورزشی خود ندارد و اصولا کشوری توسعه یافته و مجهز از لحاظ تسهیلات و شرایط استادیوم به شمار می آید.

معتقدیم اعطای میزبانی، مسابقات فوق الذکر برای دومین بار پیاپی به یک کشور در حقیقت در تضادی آشکار با تعریفمان از توسعه فوتبال برابر به عنوان یکی از اهداف بنیادی AFC است. علاوه بر آنچه در بالا ذکر شد، بحث اعطای میزبانی مسابقات قهرمانی زیر 16 سال آسیا برای دومین بار به کشور ازبکستان ممکن است باعث شود تا تصویر خیلی خوبی از AFC در ذهن فوتبالدوستان آسیایی برجای نگذارد.»

فدراسیون فوتبال کشورمان قبل از این با ارسال درخواستی به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهان میزبانی از مسابقات این رده سنی در تهران شده بود که مورد موافقت قرار نگرفت.