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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

رحیمی:

ستاد راهبردى توسعه سیستان و بلوچستان تشکیل می شود

ستاد راهبردى توسعه سیستان و بلوچستان تشکیل می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه و پیشرفت سیستان و بلوچستان و همچنین به منظور مدیریت و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی، عمرانی و خدماتی از تشکیل ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد رضا رحیمی شامگاه سه ‌شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، امکانات و ظرفیت های فراوان موجود در این استان را بستر مناسبی برای سرمایه گذاری و به تبع آن ایجاد اشتغال برشمرد و تصریح کرد: زمینه‌سازی و فراهم کردن تشکیلات برای فعالیت در بخش شیلات و معادن از بخشهای مهمی است که با داشتن ظرفیتهای فراوان به ایجاد اشتغال در این استان کمک خواهد کرد .

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تنظیم سند جامع اشتغال که در پایان سال گذشته به انجام رسید، گفت: با تفویض اختیارات از سوی دولت، استانداران سراسر کشور مکلف به اجرای این سند و ایجاد اشتغال شدند و امیدواریم با توجه به ظرفیت های بسیار بالای استان سیستان و بلوچستان، شاهد پیشرفت و توسعه اشتغال در سطح بالایی در این استان باشیم .

وی با تأکید بر ضرورت توسعه بخش کشاورزی در این استان، به بودجه مناسبی که امسال برای توسعه بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و افزود: استان سیستان و بلوچستان باید در زمینه توسعه کشاورزی نیز رشد چشمگیری داشته باشد.

رحیمی همچنین با بیان اینکه "با تفویض اختیارات به استاندار سیستان و بلوچستان، در زمینه ساماندهی مرزی اقدامات خوبی به انجام خواهد رسید" خاطر نشان کرد: با پیگیری و تلاش مسئولان بازارچه های مرزی، منطقه آزاد، گازرسانی، راه ‌آهن و تأمین نیروی انسانی متخصص نیز سر و سامان پیدا کرده و به پیشرفت استان منجر شود .

در این جلسه نمایندگان استان سیستان و بلوچستان نیز ضمن بیان دیدگاههای خود به طرح مهمترین مشکلات استان در زمینه های مختلف پرداختند و با جمع بندی موضوعات مربوطه، تصمیماتی برای رفع مشکلات و پیشرفت استان اتخاذ شد .

نمایندگان استان سیستان و بلوچستان همچنین در این نشست با اشاره به دستگیری عبدالمالک ریگی از اقدامات دولت در جهت ایجاد آرامش و برقراری امنیت در کشور قدردانی کردند.

کد مطلب 1059573

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