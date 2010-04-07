ستاد راهبردى توسعه سیستان و بلوچستان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد رضا رحیمی شامگاه سه ‌شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، امکانات و ظرفیت های فراوان موجود در این استان را بستر مناسبی برای سرمایه گذاری و به تبع آن ایجاد اشتغال برشمرد و تصریح کرد: زمینه‌سازی و فراهم کردن تشکیلات برای فعالیت در بخش شیلات و معادن از بخشهای مهمی است که با داشتن ظرفیتهای فراوان به ایجاد اشتغال در این استان کمک خواهد کرد .

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تنظیم سند جامع اشتغال که در پایان سال گذشته به انجام رسید، گفت: با تفویض اختیارات از سوی دولت، استانداران سراسر کشور مکلف به اجرای این سند و ایجاد اشتغال شدند و امیدواریم با توجه به ظرفیت های بسیار بالای استان سیستان و بلوچستان، شاهد پیشرفت و توسعه اشتغال در سطح بالایی در این استان باشیم .

وی با تأکید بر ضرورت توسعه بخش کشاورزی در این استان، به بودجه مناسبی که امسال برای توسعه بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و افزود: استان سیستان و بلوچستان باید در زمینه توسعه کشاورزی نیز رشد چشمگیری داشته باشد.

رحیمی همچنین با بیان اینکه "با تفویض اختیارات به استاندار سیستان و بلوچستان، در زمینه ساماندهی مرزی اقدامات خوبی به انجام خواهد رسید" خاطر نشان کرد: با پیگیری و تلاش مسئولان بازارچه های مرزی، منطقه آزاد، گازرسانی، راه ‌آهن و تأمین نیروی انسانی متخصص نیز سر و سامان پیدا کرده و به پیشرفت استان منجر شود .

در این جلسه نمایندگان استان سیستان و بلوچستان نیز ضمن بیان دیدگاههای خود به طرح مهمترین مشکلات استان در زمینه های مختلف پرداختند و با جمع بندی موضوعات مربوطه، تصمیماتی برای رفع مشکلات و پیشرفت استان اتخاذ شد .