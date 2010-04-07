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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

استاندار تهران در پاسخ به مهر:

سازمان تامین اجتماعی بدهی به داروخانه های تهران را قبول ندارد

سازمان تامین اجتماعی بدهی به داروخانه های تهران را قبول ندارد

استاندار تهران با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی مبلغ بدهی خود به داروخانه ها را قبول ندارد، گفت: دستور رسیدگی به مشکل داروخانه داران تهران صادر شده است.

مرتضی تمدن در حاشیه اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تهدید داروخانه ها بر نپذیرفتن دفترچه های بیمه تامین اجتماعی گفت: داروخانه های استان تهران نامه ای مبنی بر بدهی های معوقه تامین اجتماعی به داروخانه ها ار سال کرده اند که دستور دادم معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری جلسه‌ای را با طرفین برگزار و موضوع را بررسی کند.

استاندار تهران گفت: بر خلاف ادعای داروخانه ها، سازمان تامین اجتماعی عدد و رقم بدهی را قبول ندارد که حل این مشکل با دعوت از طرفین سر میز مذاکره امکان پذیر است.
کد مطلب 1059575

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