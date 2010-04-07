به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اکرامیفر شاعر آیینی و دفاع مقدس ضمن بیان این مطلب گفت: برای شناخت بیشتر جهانیان از ادبیات ایران، باید در کنار همایش به فعالیت رسانهای بپردازیم و در این راستا به رسانههای بینالمللی بیشتر توجه نشان دهیم.
وی رسانههایی را که به زبانهای زنده جهان منتشر میشوند و دارای ابعاد جهانی هستند موفقتر دانست و بر ضرورت توجه مسئولان برگزار کننده این همایش به این نکته تأکید کرد.
اکرامیفر گفت: جهانیان شناخت صحیحی از ادبیات ایران ندارند؛ متأسفانه این نقطه ضعف درباره شناخت ایرانیان از ادبیات جهان نیز وجود دارد، بهگونهای که اطلاعات مردم کشورمان تنها در حد ترجمههایی است که از آثار خارجی ارائه شده است.
به عقیده دبیر دومین دوره جشنواره شعر فجر چنانچه همایش "شاعران ایران و جهان" منحصر به برگزاری چند روزه این همایش شود، موفقیت چندانی را نصیب ادبیات ایران نخواهد کرد و نباید فقط به رسانههای کاغذی و الکترونیکی داخلی کشورمان اکتفا کرد.
اکرامیفر گفت: شیوه سنتی برگزاری این همایش که به صورت چهره به چهره برگزار میشود، زمینه انتقال پیام ایرانیان در سطح بینالملل را فراهم میکند.
نخستین همایش شاعران ایران و جهان 28 فروردین تا 1 اردیبهشت ماه در سه شهر تهران، شیراز و اصفهان برگزار میشود.
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