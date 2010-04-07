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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

همزمان با سفر هئیت دولت؛

سد مخزنی قیقاج پلدشت افتتاح شد

سد مخزنی قیقاج پلدشت افتتاح شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: همزمان با دور سوم سفرهای استانی هئیت دولت با حضور وزیر بازرگانی بهره برداری از سد مخزنی قیقاج شهرستان پلدشت ماکو ظهر چهارشنبه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در جریان بهره برداری از این طرح افزود: این طرح با حجم مفید 10 میلیون متر مکعب ذخیره آب و اعتبار بیش از 200 میلیون ریال ساخته شده احداث و آماده بهره برداری شده است.

نقی کریمی با اشاره به اهداف ساخت این سد مخزنی اظهار داشت: این طرح با هدف تامین آب جهت آبیاری دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت قیقاج و توسعه شبکه آبیاری زیر ایستگاه پمپا‍ژشیبلو با استفاده از ذخیره سازی آب مازاد این مرکز در مخزن سد ساخته شده است.

وی ادامه داد: این سد از نوع خاکی با مصالح همگن و با طول تاج دو هزار و 247 متر و با عملیات عمرانی و خاکبرداری 197 هزار متر مکعب و بیش از یک میلیون و 100 هزار متر مکعب خاکریزی احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: این سد شامل سیستم انحرافی آب، سیستم تخلیه ، سیستم ورود آب به سد و بدنه سد است که در فاصله 30 کیلومتری جنوب شرقی شهر مرزی پلدشت قرار دارد.

کریمی تاکید کرد: این طرح به منظور استفاده جمهوری اسلامی ایران از حق آبه اراضی کشاورزی و منطقه از آب رودخانه مرزی ارس احداث شد.

وی یادآور شد: هم اکنون حدود پنج میلیون مترمکعب آب در پشت این سد ذخیره شده و آماده بهره برداری توسط کشاورزان و مردم منطقه است.

کد مطلب 1059580

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