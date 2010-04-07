سد مخزنی قیقاج پلدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در جریان بهره برداری از این طرح افزود: این طرح با حجم مفید 10 میلیون متر مکعب ذخیره آب و اعتبار بیش از 200 میلیون ریال ساخته شده احداث و آماده بهره برداری شده است.

نقی کریمی با اشاره به اهداف ساخت این سد مخزنی اظهار داشت: این طرح با هدف تامین آب جهت آبیاری دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت قیقاج و توسعه شبکه آبیاری زیر ایستگاه پمپا‍ژشیبلو با استفاده از ذخیره سازی آب مازاد این مرکز در مخزن سد ساخته شده است.

وی ادامه داد: این سد از نوع خاکی با مصالح همگن و با طول تاج دو هزار و 247 متر و با عملیات عمرانی و خاکبرداری 197 هزار متر مکعب و بیش از یک میلیون و 100 هزار متر مکعب خاکریزی احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: این سد شامل سیستم انحرافی آب، سیستم تخلیه ، سیستم ورود آب به سد و بدنه سد است که در فاصله 30 کیلومتری جنوب شرقی شهر مرزی پلدشت قرار دارد.

کریمی تاکید کرد: این طرح به منظور استفاده جمهوری اسلامی ایران از حق آبه اراضی کشاورزی و منطقه از آب رودخانه مرزی ارس احداث شد.

وی یادآور شد: هم اکنون حدود پنج میلیون مترمکعب آب در پشت این سد ذخیره شده و آماده بهره برداری توسط کشاورزان و مردم منطقه است.