دکترین جدید هسته ای آمریکا درباره راز کثیف اروپا گنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی استاندارد در مطلبی در این باره این پرسش را مطرح می کند که آیا خلبانان ترکیه، بلژیک، هلند، ایتالیا و آلمان جت های خود را با بمب های اتمی B61 تولید آمریکا تجهیز می کنند؟

نویسنده در ادامه در پاسخ این پرسش می نویسد: بله، این امر با گذشت بیست سال بعد از پایان جنگ سرد هنوز ممکن است. ارتش آمریکا امروزه هنوز حدود 200 سلاح اتمی خود را در این چهار کشور اروپایی و ترکیه نگهداری می کند.

این در حالی است که مجله تایمز انگلیس اخیرا چنین واقعیتی را راز کثیف اروپا نامید و نوشت بسیاری از کشورهای اروپایی بدون اینکه آشکارا اعلام کنند جزو قدرتهای اتمی محسوب می شوند، که این موضوع عملا قرارداد خلع سلاحهای اتمی را نقض می کند.

بنابر مفاد دکترین هسته ای جدید آمریکا، این دکترین در زمینه سلاح های هسته ای در اروپا گنگ و نامشخص است. رئیس جمهوری آمریکا می خواهد با متحدان خود در ناتو درباره جهان عاری از سلاحهای هسته ای مذاکره کند قبل از اینکه به طور مشخص تصمیم بگیرد که با سلاحهای اتمی در اروپا چه باید بکند.

استاندارد در ادامه با اشاره به تصمیمات آمریکا برای مدرنیزه کردن این سلاحها نوشت: در بودجه آمریکا برای سال آینده بیش از میلیاردها دلار برای نوسازی این بمب ها در نظر گرفته شده که بر حسب نوع ساختار آنها برای هدفهای تاکتیکی و یا استراتژیک قابل استفاده هستند.

استاندارد همچنین خاطرنشان کرد: به خصوص در آلمان هفته ها است که بحث های شدیدی درباره برگشت این سلاحهای اتمی به آمریکا به راه افتاده است.