28 هزار تن گوشت در زنجان توسط دامپزشکی بازرسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرشید کرمی بعد از ظهر چهار شنبه افزود: در سال 88 در کشتارگاههای دام استان تعداد 62 هزار و 211 رأس دام به وزن پنج میلیون و 608 کیلو گرم کشتار شد.

وی ادامه داد: همچنین در کشتارگاههای طیور 11 میلیون و 144 هزار و 747 قطعه به وزن 720 هزار کیلوگرم تحت نظارت اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان زنجان کشتار گردید.

کرمی افزود: که از این مقدار هزار و 413 کیلوگرم به علت بیماریهای مختلف ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: در سال 88 از 18 هزار و 751 مرکز توزیع ، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی بازدید به عمل آورده و در طی این بازدیدها ، 10 مورد از متخلفان را به مراجع قضایی معرفی و هفت هزار 643 کیلوگرم مواد خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته را ضبط و معدوم نمود .



کرمی گفت: در کشتارگاههای دام و طیور استان زنجان در سال 88 مقدار بیش از 28 میلیون و 680 هزار کیلوگرم گوشت تحت بازرسی بهداشتی قرار گرفت .