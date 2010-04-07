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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

28 هزار تن گوشت در زنجان توسط دامپزشکی بازرسی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: در کشتارگاههای دام و طیور استان زنجان در سال 88 مقداربیش از 28 میلیون و 600 کیلوگرم گوشت تحت بازرسی بهداشتی قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرشید کرمی بعد از ظهر چهار شنبه افزود: در سال 88 در کشتارگاههای دام استان تعداد 62 هزار و 211 رأس دام به وزن پنج میلیون و 608 کیلو گرم کشتار شد.
 
وی ادامه داد: همچنین در کشتارگاههای طیور 11 میلیون و 144 هزار و 747 قطعه به وزن 720 هزار کیلوگرم تحت نظارت اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان زنجان کشتار گردید.
 
کرمی افزود: که از این مقدار هزار و 413  کیلوگرم به علت بیماریهای مختلف ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
 
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: در سال 88  از  18 هزار و 751 مرکز توزیع ، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی بازدید به عمل آورده و در طی این بازدیدها ، 10 مورد از متخلفان را  به مراجع قضایی  معرفی  و هفت هزار 643  کیلوگرم مواد خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته را ضبط و معدوم نمود .

کرمی گفت: در کشتارگاههای دام و طیور استان زنجان در سال 88 مقدار بیش از 28 میلیون و 680 هزار کیلوگرم گوشت تحت بازرسی بهداشتی قرار گرفت .
کد مطلب 1059585

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