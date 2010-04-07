اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: سیزدهمین مراسم بزرگداشت مرحوم سیروس قایقران عصر پنجشنبه (فردا) با گلریزان مزار آن بازیکن فقید و فرزندش و اجرای مراسم نوحه خوانی آغاز می شود.

وی افزود: در این راستا 400 بازیکن رده‌های پایه تیم فوتبال ملوان که پیراهن شماره 9 با نام سیروس قایقران برتن دارند، هم در این مراسم حاضر شده و هرکدام یک شاخه گل را تقدیم به مزار کاپیتان فقید ملوان می کنند.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی همچنین تصریح کرد: در ادامه این مراسم، همایشی با عنوان "قایقران چرا" در سالن فرهنگ اداره ارشاد بندرانزلی برگزار می شود که سخنرانان این همایش در مورد ارزش‌های قهرمانی - پهلوانی سخن می گویند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش دیگر این همایش مراسم معرفی بهترین‌های سال انزلی که شامل بهترین بازیکن، محبوب‌ترین بازیکن، بهترین بازییکن تیم‌های پایه و بهترین استعداد مطرح شده در سطوح مختلف انجام می گیرد که نفرات برتر تندیس سیروس قایقران اهدا می شود.

پورنعمت در پایان با اشاره به تقدیر از تعدادی پیشکسوتان ملوان در این مراسم هم اشاره کرده و در پایان گفت: در این مراسم همچنین به تعدادی از بازیکنان مطرح تیم پایه به عنوان نفرات مستعد و آینده دار، تندیس راستین(پسر سیروس قایقران) اهدا می شود.