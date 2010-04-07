به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، به دنبال اظهارات نیکولاسارکوزی مبنی بر اینکه چنین پوششهایی در فرانسه مورد استقبال قرار نمی‌گیرند بحث و بررسی‌ها و در نهایت ممنوعیت جزئی این پوشش در برخی از اماکن معین صورت گرفت.

این درحالی است که مجمع ملی فرانسه اعلام کرده است روز یازدهم ماه می (21 اردیبهشت) این مسئله را به بحث می‌گذارد.

انتظار می‌رود که در روزهای آینده سارکوزی در این باره صحبت کند و به این موضوع بپردازد که آیا دولت لایحه ممنوعیت روبنده را به مجلس ارائه می‌کند و آیا این قانون روبنده را به طور کامل و یا باز هم جزئی ممنوع خواهد کرد.

مسئله ممنوع کردن رسمی چنین پوششی موضوع بحثها و گفتگوهای چندین ماه در فرانسه بوده است، این کشور همچنین در سال 2004 به ممنوعیت نمادهای دینی مشهود در مدارس و اماکن دولتی کرده که حجاب زنان مسلمان نیز جزئی از آن است.

این درحالی است که در موضوع کنونی اختلاف نظرهای عمیقی میان محافظه‌کاران حاکم که اکثریت پارلمان را برعهده دارد در رابطه با ممنوعیت روبنده وجود دارد.

شورای دولتی فرانسه به عنوان عالی‌ترین مرجع اجرایی این کشور هفته گذشته هشدار داد که ممنوعیت کامل روبنده با خطر نقض قانون اساسی رو به رو است.