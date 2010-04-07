سفرهای خارجی در نوروز امسال کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید رضا موسوی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای گلستان در گرگان افزود: ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای کشور که متشکل از کلیه دستگاه ها و ارگان هاست، جهت ایجاد انگیزه و ارائه خدمات مطلوب به مردم کشور تشکیل شد و تلاش نمود تا نوروزی خوب فراهم کرده و همچنین درتمام ایام سال نیز خدمت رسانی کند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور یادآور شد: درایام نوروز امسال 120 میلیون نفر سفر به 30 استان کشور صورت گرفت و مسئولان استانها طوری برنامه ریزی کردند تا مسافران دربین راه توقف کرده و ازظرفیت بالای سفر استفاده کنند.

وی با اشاره به سفر خود به 17 استان کشور وبازدید از فعالیت های ستاد دراین استانها، افزود: 40 میلیون شب اقامت در استان های کشور در این ایام در خانه های اقوام، ویلاهای شخصی، خانه های استیجاری و چادرها صورت گرفت و 20 میلیون نفر نیز از اماکن تاریخی ، تفریحی و توریستی بازدید کردند.

رئیس این ستاد تاکید کرد: این ستاد ضمن ایجاد گردش مالی، ظرفیت اشتغال را بالا برده و فروش صنایع دستی را در بازارچه های مختلف فراهم کرد.



موسوی به آماده باش این ستاد جهت خدمت رسانی در ایام تابستان و تمام سال اشاره کرد و گفت: شرایط مناسب جهت خدمت رسانی را فراهم کرده و با عملکرد مطلوب و خدمت رسانی مناسب، افتخار کنیم که ایرانی هستیم.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان گفت: بالغ بر60 جلسه در کمیته های دهگانه این ستاد برگزار شد و فعالیت های مختلفی در قالب کمیته های فرهنگی و اجتماعی، نظارت وارزیابی، اسکان وپذیرایی، بهداشت ودرمان، امنیت وانتظامات، حقوقی، خدمات مسافرتی، پشتیبانی، امداد ونجات، ارتباطات و اطلاع رسانی به انجام رسید که همگی نتیجه تلاش وهمت دستگاه ها و نهاد های دولتی بود که عملکرد مطلوب و رضایتمندی مسافران را به همراه داشت.



فریدون فعالی ضمن اشاره به سابقه پنجساله این ستاد در گلستان، افزود: باتوجه به ورود نزدیک به3.5 میلیون مسافر به استان درنوروز امسال و نتایج نظرسنجی ازچهار هزار نفر، 91 درصد مسافران دوباره به این استان سفر خواهند کرد، که این خود گویای خدمت رسانی مناسب وشایسته است.

وی یادآور شد: برپایی 38 نمایشگاه گوناگون، برپایی کنسرت موسیقی، پاسخگویی به سوالات شرعی، اجرای سینمای روباز در 8 منطقه، طرح استقبال از اولین مسافرین ورودی با اهدا 200 هدیه، 14 نوبت بازرسی ، مشارکت اداره کل روستایی در تشکیل ستادهای روستایی و خدمت رسانی در روستاها، پذیرش نزدیک به 80 هزار نفر در 209 مدرسه با 1735 کلاس ، توزیع غذای رایگان درمدارس، خدمت رسانی 22 پایگاه ثابت وسیار امداد ونجات ازجمله فعالیت های صورت گرفته این ستاد است.