سفرهای خارجی در نوروز امسال کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید رضا موسوی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای گلستان در گرگان افزود: ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای کشور که متشکل از کلیه دستگاه ها و ارگان هاست، جهت ایجاد انگیزه و ارائه خدمات مطلوب به مردم کشور تشکیل شد و تلاش نمود تا نوروزی خوب فراهم کرده و همچنین درتمام ایام سال نیز خدمت رسانی کند.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور یادآور شد: درایام نوروز امسال 120 میلیون نفر سفر به 30 استان کشور صورت گرفت و مسئولان استانها طوری برنامه ریزی کردند تا مسافران دربین راه توقف کرده و ازظرفیت بالای سفر استفاده کنند.
وی با اشاره به سفر خود به 17 استان کشور وبازدید از فعالیت های ستاد دراین استانها، افزود: 40 میلیون شب اقامت در استان های کشور در این ایام در خانه های اقوام، ویلاهای شخصی، خانه های استیجاری و چادرها صورت گرفت و 20 میلیون نفر نیز از اماکن تاریخی ، تفریحی و توریستی بازدید کردند.
رئیس این ستاد تاکید کرد: این ستاد ضمن ایجاد گردش مالی، ظرفیت اشتغال را بالا برده و فروش صنایع دستی را در بازارچه های مختلف فراهم کرد.
موسوی به آماده باش این ستاد جهت خدمت رسانی در ایام تابستان و تمام سال اشاره کرد و گفت: شرایط مناسب جهت خدمت رسانی را فراهم کرده و با عملکرد مطلوب و خدمت رسانی مناسب، افتخار کنیم که ایرانی هستیم.
دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان گفت: بالغ بر60 جلسه در کمیته های دهگانه این ستاد برگزار شد و فعالیت های مختلفی در قالب کمیته های فرهنگی و اجتماعی، نظارت وارزیابی، اسکان وپذیرایی، بهداشت ودرمان، امنیت وانتظامات، حقوقی، خدمات مسافرتی، پشتیبانی، امداد ونجات، ارتباطات و اطلاع رسانی به انجام رسید که همگی نتیجه تلاش وهمت دستگاه ها و نهاد های دولتی بود که عملکرد مطلوب و رضایتمندی مسافران را به همراه داشت.
فریدون فعالی ضمن اشاره به سابقه پنجساله این ستاد در گلستان، افزود: باتوجه به ورود نزدیک به3.5 میلیون مسافر به استان درنوروز امسال و نتایج نظرسنجی ازچهار هزار نفر، 91 درصد مسافران دوباره به این استان سفر خواهند کرد، که این خود گویای خدمت رسانی مناسب وشایسته است.
فریدون فعالی ضمن اشاره به سابقه پنجساله این ستاد در گلستان، افزود: باتوجه به ورود نزدیک به3.5 میلیون مسافر به استان درنوروز امسال و نتایج نظرسنجی ازچهار هزار نفر، 91 درصد مسافران دوباره به این استان سفر خواهند کرد، که این خود گویای خدمت رسانی مناسب وشایسته است.
وی یادآور شد: برپایی 38 نمایشگاه گوناگون، برپایی کنسرت موسیقی، پاسخگویی به سوالات شرعی، اجرای سینمای روباز در 8 منطقه، طرح استقبال از اولین مسافرین ورودی با اهدا 200 هدیه، 14 نوبت بازرسی ، مشارکت اداره کل روستایی در تشکیل ستادهای روستایی و خدمت رسانی در روستاها، پذیرش نزدیک به 80 هزار نفر در 209 مدرسه با 1735 کلاس ، توزیع غذای رایگان درمدارس، خدمت رسانی 22 پایگاه ثابت وسیار امداد ونجات ازجمله فعالیت های صورت گرفته این ستاد است.
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