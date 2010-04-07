55.1 میلیارد دلار واردات - 21.3 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، وزن این میزان صادرات غیرنفتی 46 میلیون و 470 هزار تن بود که به لحاظ وزن نیز 59/39 درصد رشد داشته است.

در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی کشورمان با احتساب میعانات گازی و تجارت چمدانی به 25 میلیارد و 596 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 01/10 درصد رشد نشان می‌ دهد.

همچنین وزن صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و تجارت چمدانی به 54 میلیون و 577 هزار تن رسید که در مقایسه با سال قبل 13/35 درصد رشد داشته است.

واردات

براساس گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران واردات کشورمان در سال گذشته در مجموع به 55 میلیارد و 189 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 52/1 درصد کاهش داشت.

وزن این میزان کالای وارداتی در مدت یاد شده 51 میلیون و 851 هزار تن بود از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 45/17 درصد افزایش داشت.

اقلام عمده صادراتی

در سال گذشته سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود. سهم این کالا از صادرات غیرنفتی کشورمان در مدت یاد شده یک میلیارد و 17 میلیون دلار بود و 77/4 درصد از کل صادرات غیرنفتی به این کالا اختصاص داشت.

پروپان مایع شده در جایگاه دوم قرار گرفت و با 961 میلیون دلار به میزان 51/4درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد. پلی‌اتیلن گرید فیلم با 934 میلیون و 300 هزار دلار سومین کالای عمده صادراتی کشورمان بود که صادرات این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 769 درصدی همراه بود.

جایگاه بعدی نیز به پسته اختصاص دارد که سهم این کالا از صادرات غیرنفتی در سال گذشته به 928 میلیون دلار رسید. متانول در جایگاه پنجم قرار گرفت و حجم صادرات این کالا به 653 میلیون دلار رسید.

صادرات از محل تجارت چمدانی



مرزنشینان در سال گذشته در مجموع 46 میلیون و 500 هزار دلار انواع کالا به روش تجارت چمدانی صادر کردند که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 94/5 درصد کاهش داشت.

وزن صادرات از محل تجارت چمدانی نیز در این مدت به 39 هزار و 800 تن رسید که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 5 درصد افزایش همراه بود.

عمده‌ترین خریداران کالای ایرانی



در سال گذشته عراق با واردات 4 میلیارد و 109 میلیون دلار انواع کالای ایرانی عمده‌ترین وارد کننده کالا از ایران بود.



در این مدت 32/19 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور عراق اختصاص داشت.

چینی‌ها با خرید 3 میلیارد و 120 میلیون دلار انواع کالای ایرانی، دومین کشور بزرگ واردکننده کالا از ایران بودند.

سهم چین از کل صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 66/14 درصد رسید. امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 875 میلیون دلار در جایگاه سوم قرار گرفت و تنها 51/13 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشور اختصاص یافت.

براساس این گزارش هند با یک میلیارد و 263 میلیون دلار و افغانستان با یک میلیارد و 2 میلیون دلار رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

اقلام عمده وارداتی



در سال گذشته بنزین عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان بود و با اختصاص 3/8 درصد از کل ارزش واردات و 15 درصد از وزن جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. شمش از آهن و فولاد غیرممزوج با 79/3 درصد سهم ارزشی و 46/8 درصد سهم وزنی در جایگاه دوم قرار گرفت و گندم با 14/2درصد سهم ارزشی و 9 درصد سهم وزنی رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران



در مدت یاد شده امارات متحده عربی 26/29 درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده کالا به ایران رتبه نخست را در میان سایر کشورها به خود اختصاص داد.



چین با اختصاص 77/8 درصد سهم ارزشی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نیز با 48/8 درصد سهم در رتبه سوم جای گرفت.

کشورهای کره و سوئیس نیز به ترتیب 26/6 درصد و 87/3 درصد از ارزش کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند و در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.