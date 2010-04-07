به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز علیخانی تهیه کننده و سردبیر برنامه "در قلمرو تاریخ" با اعلام این مطلب گفت: در این برنامه که از بهمن سال1388 آغاز شده‌است مرشد امیر صادقی با همراهی مهدی فکری و احسان محمدی کارشناسان حوزه تاریخ به روایت، شرح و توضیح ابیات حماسه ملی ایرانیان ادامه می‌دهند.

برنامه "در قلمرو تاریخ" در گروه مطالعات فرهنگی شبکه رادیویی فرهنگ تهیه و در روزهای زوج هفته و جمعه‌ها پخش می‌شود.

علیخانی اشاره کرد: رویدادهای تاریخ ایران و جهان، بررسی تاریخچه شهرها و بناهای تاریخی از موضوعهای این برنامه است اما روزهای جمعه "در قلمرو تاریخ" به اسطوره و تاریخ در شاهنامه فردوسی اختصاص دارد.

علاقه مندان به حوزه تاریخ می توانند این برنامه‌ها را روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه وجمعه ساعت 17 روی موج اف.ام ردیف 106.7 مگا هرتز و موج ای.ام ردیف 558 متر از شبکه فرهنگ بشنوند.