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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

همایش ملی حجاب و عفاف در لرستان برگزار می شود

همایش ملی حجاب و عفاف در لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار لرستان در امور بانوان و مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری لرستان از برگزاری همایش ملی حجاب و عفاف در آئینه دانشگاه تمدن ساز ایرانی اسلامی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، روح انگیز جهان افروز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: این همایش 28 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این همایش با همکاری دانشگاه لرستان، علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد و دفتر امور بانوان استانداری لرستان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: همچنین سایر دستگاه های فرهنگی و شورای شهر خرم آباد نیز در این زمینه همکاری لازم را دارند.

مشاور استاندار لرستان در امور بانوان و مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری لرستان یادآور شد: همایش ملی حجاب و عفاف در آئینه دانشگاه تمدن ساز ایرانی اسلامی در 14 محور برگزار خواهد شد.

جهان افروز عنوان کرد: بیش از چهار کمیته اجرایی مسئولیت اجرای این همایش ملی را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه سه ویژه نامه نیز در قالب این همایش به چاپ خواهد رسید، یادآور شد: همچنین تندیس این همایش نیز طراحی و پوستر آن هم به سایر استانهای کشور ارسال شده است.

کد مطلب 1059601

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