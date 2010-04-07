طرحهای فرهنگی فارس با محوریت مساجد و حوزه های علمیه پیشنهاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده در جلسه هم اندیشی ائمه جمعه فارس، پایگاه اصلی فرهنگی شیعه را مساجد، حسینیه ها و مصلاهای نماز جمعه و بقاع متبرکه دانست و افزود: قابلیتهای اجرایی مساجد باید به جایگاه اصلی آن در صدر اسلام برگردد.

وی با اشاره به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری که درآن رفع فقر و فساد و تبعیض به عنوان شاه بیت اصلاحات اجتماعی در کشور مطرح شده، اظهار داشت: متاسفانه برخی مسئولان با وجود ترسیم این راه روشن و شفاف، با سکوت در برابر رانت خواران و زیاده خواهان مردم را دچار سردرگمی کرده اند.

استاندار فارس با اشاره به لزوم تعریف مرزهای اعتقادی بجای مرزهای جغرافیایی در معرفی مدیران بومی و غیر بومی اظهار داشت: استانداری فارس متعلق به همه اقشار اجتماع است و ما با هر گونه رانت خواری، ویژه خواری و درست کردن پستوی سیاسی در استانداری مخالف هستیم.

احمد زاده تصریح کرد: ما اهل باج دادن نیستیم و همه کسانیکه با سفارش و تلفن قصد دارند زمین های چند صد هکتاری و بودجه های میلیاردی بیت المال را تصاحب کنند، باید حساب کار خود را بکنند.

استاندار فارس افزود: همین افراد وقتی در بیان خواسته های نابجای خود راه به جایی نمی برند تلاش می کنند به ارتباط مستمر و ناگسستنی استاندار با ائمه جمعه استان خدشه وارد کنند که البته هرگز در این کار موفق نخواهند بود.

احمدزاده از برگزاری جلسات مستمر خود با ائمه جمعه مناطق هفت گانه استان در طول سال 89 خبر داد.