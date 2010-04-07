اعتراف ناامیدانه بولتون به بی فایده بودن تحریم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، جان بولتون که پیشتر سمت های معاون وزیر خارجه در امر خلع سلاح و سفیر آمریکا در سازمان ملل را در دوره دولت جرج بوش (پسر) بر عهده داشت، گفت که پیشنهاد اعمال تحریم های اضافی علیه ایران مؤثر نخواهد بود.

وی که روز دوشنبه در باشگاه مطبوعات خارجی در هنگ کنگ صحبت می کرد، اعمال تحریم ها را بسیار دیر هنگام توصیف کرد و افزود: اعمال تحریم ها دیگر دیگر خیلی دیر شده است.

بولتون همچنین کره شمالی را ترغیب کرد تا دست از برنامه های اتمی خود بردارد.

بولتون در این باره گفت: گروه شش کشور گفتگو کننده با این کشور بار دیگر کمک های اقتصادی ملموس را آغاز کرده اند، اما از سال 1994 کره شمالی هرگز از آنها پیروی نکرده ایم.