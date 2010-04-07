راهبرد هسته ای اوباما؛ تداوم توازن وحشت با حفظ گزینه "درِ پشتی"

به گزارش خبرگزاری مهر، "کورت اسپیل من" پروفسور در زمینه امور امنیتی و بررسی های تضادهای بین المللی از موسسه ETH سوئیس در گفتگو" با تاگس شاو"، دکترین نظامی جدید آمریکا در ارتباط با نحوه برخورد با سلاحهای اتمی را یک موضع جدید در سیاست آمریکا ارزیابی کرده و اظهار داشت: بله، این تصمیم اوباما یک چرخش و برگشت از سیاست جبهه گیری سلفش بوش محسوب می شود که مدت سی سال در کشور آمریکا حکمفرما بود.

این پروفسور سوئیسی با این حال اظهار داشت که البته اوباما نمی خواهد کاملا از حربه ایجاد رعب از طریق سلاحهای اتمی انصراف دهد. وی می خواهد سلاحهای اتمی را به عنوان یک در پشتی برای آمریکا حفظ کند.

این پروفسور سوئیسی در ادامه تاکید کرد که البته جبهه های داخلی در چنین شرایطی برای اوباما سخت تر می شود. چرا که محافظه کاران آمریکایی به ندرت می توانند با این استراتژی جدید رئیس جمهوری آمریکا کنار بیایند.