به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سیدنی مورنینگ هرالد، "جک تالدو" رئیس اجرایی باشگاه فوتبال سیدنی استرالیا نسبت به حذف تیم فوتبال بانوان ایران از مسابقات المپیک نوجوانان جهان 2010سنگاپور به مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال اعتراض کرد.

رئیس اجرایی باشگاه فوتبال سیدنی استرالیا در این خصوص اظهار داشت: "واقعا نمی دانم آنها(مسئولان فیفا) چرا این کار را انجام داده اند."

جک تالدو خاطرنشان کرد: "طبق قوانین فیفا بازیکنان حق ندارند اشاعه دهنده مسائل سیاسی و مذهبی باشند اما من حجاب را یک مساله سیاسی نمی دانم."

مسئولان فدراسیون بین المللی فوتبال چند روز قبل حضور تیم فوتبال بانوان ایران در رقابت های المپیک نوجوانان سنگاپور را خلاف مقررات این فدراسیون عنوان کرده و تیم تایلند را جایگزین تیم ایران در نخستین دوره این رقابت ها کردند، مساله ای که ضمن اعتراضات داخلی، با واکنش‌های بین المللی هم همراه بوده است.