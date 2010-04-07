مزار شهدا ثبت ملی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با ثبت این میراث گرانقدر، علاوه بر حفظ مزار شهدا و جلوگیری از تخریب آن، پیام شهدا به نسلهای آینده به نحو مطلوبی منتقل می شود.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ساماندهی تک مزارهای شهدا خبر داد و گفت: تا کنون 60 درصد از مزار شهدا در کشور ساماندهی شده و پیش بینی می شود تا سال آینده تمام مزارهای شهدا در سراسر کشور ساماندهی شود.

محمدتقی شریعتی با اشاره به نامگذاری سال89 به عنوان" همت مضاعف و کار مضاعف" از سوی مقام معظم رهبری، اولویت اصلی بنیاد را ایجاد اشتغال و رفع مشکلات شغلی فرزندان شاهد و ایثارگر خواند و افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران درصدد است برای 40 هزار نفر از فرزندان شاهد و جانباز ایجاد شغل کند.

وی خاطر نشان کرد: این اشتغال زایی با استخدام در نهادها و سازمانها و ادارات، ارائه تسهیلات بانکی برای خوداشتغالی از طریق ارائه مشاوره های شغلی و مهارت آموزی آنها با برگزاری دوره های آموزش فنی- حرفه ای امکان پذیر خواهد شد.