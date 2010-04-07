نقش مردم در بهره برداری از پروژه های آبی کشاورزی تقویت شود

علی اکبر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تقویت نقش مردم در زمینه استحصال و بهره برداری از پروژه های آبی تاثیر فراوانی در افزایش بهره وری بخش کشاورزی دارد و کمک می کند تا این امر با قوت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: البته در این زمینه از دادن آموزش به مردم نیز نباید غافل شویم زیرا آموزش، همواره جزو جدایی ناپذیر ارتقای بهره وری است.

این مسئول بیان کرد: در این خصوص، ترکیب دانش سنتی و علوم و فنون جدید، تاثیر قابل توجهی دارد و کمک می کند که سنت و مدرنیزاسیون پیوند بیشتر و محکمتری با هم داشته باشند.

مرادی اظهار داشت: تقویت نقش مردم در استحصال و بهره داری در بخش آب از سیاستهای کلی در این بخش است که امیدواریم به بهترین نحو محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان داری، شبکه های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی، حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی، پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی، استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون از دیگر سیاستهای کلی در بخش آب است.

مهار آبهایی که از کشور خارج می شود اهمیت فراوانی دارد

مرادی بیان کرد: مهار آبهایی که از کشور خارج می شود اهمیت فراوانی دارد و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: دفتر مدیریت بهره وری آب کشاوزی از ابتدای تشکیل خود تلاشهای فراوانی در راستای بهبود وضعیت آب انجام داده که تهیه سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاوزی و تلاش جهت بروزرسانی و عملیاتی کردن آن و تبیین جایگاه آب کشاورزی در مفاد قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از این تلاش بوده است.

این مسئول عنوان داشت: اجرای طرحهای کوچک و زوربازده تامین آب (چهار هزار و 826 پروژه) با استحصال حدود 6.5 میلیارد مترمکعب آب و احیا و لایروبی قنوات در 22 هزار و 356 رشته با استحصال حدود دو میلیارد مترمکعب آب از دیگر عملکردهای دفترمدیریت بهره وری آب کشاورزی بوده است.

مرادی خاطرنشان کرد: مجموع آب استحصالی طرحهای کوچک زودبازده و احیا و مرمت قنوات حدود 8.5 میلیارد مترمکعب بوده است.

معاون دفتر شبکه ها و روشهای آبیاری معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: در نظر داریم در برنامه پنجم 750 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور انجام شود.

مرادی افزود: این میزان برای برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده و امیدواریم به بهترین نحو محقق و عملی شود.