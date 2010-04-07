نشست نخبگان و مخترعان آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این نشست که با حضور نخبگان آذربایجان غربی در سالن شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه برگزار شد، نسرین سلطان خواه با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام همت مضاعف، کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری گفت: باید با اراده محکم و انگیزه قوی و با کار و تلاش مضاعف همچنان برای کسب موفقیت های بیشتر برای کشورمان تلاش کنیم.

وی ادامه داد: کار و تلاش مضاعف باید طوری باشد که بهره وری آن در جامعه مشاهده شود و در نتیجه آن مردم از منافع این تلاش ها بهره مند شوند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به نقش مردم آذربایجان غربی در مرزبانی از مرزهای کشورمان گفت: اکنون شاهد پیشرفتهای مختلف در این خطه از کشورمان هستیم که این امر با تلاش نخبگان و سربلندی و اقتدار ایران اسلامی بوقوع پیوسته است.

سلطان خواه گفت: با شور و نشاط و ایجاد انگیزه به همراه فراهم کردن تسهیلات موجود برای نخبگان همچنان قله های ترقی را چون سالهای گذشته طی خواهیم کرد.

در این مراسم 11 نفر از نخبگان استان در خواسته های خود را با معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری مطرح کردند که راه اندازی دفتر استانی نخبگان، امکان ایجاد ارتباط نخبگان با دانشگاه های مختلف بین المللی، راه اندازی کتابخانه پژوهشی برای نخبگان، برگزاری کارگاه های تخصصی برای شرکت در المپیادهای ملی و حمایت مالی از مخترعان و مبتکران از مهمترین این خواسته ها بود که خانم دکتر سلطان خواه برای رفع آنها قول مساعد داد.