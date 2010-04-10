  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

آسیب شناسی کنکورسراسری دکتری/

زلفی گل: نقش اساتید در گزینش کمرنگ می‌شود/ پدیده رانت کاهش می یابد

زلفی گل: نقش اساتید در گزینش کمرنگ می‌شود/ پدیده رانت کاهش می یابد

رئیس دانشگاه بوعلی همدان از کمرنگ شدن نقش اساتید در گزینش دانشجوی دکتری به دنبال برگزاری آزمون عمومی دکتری و حذف آزمون کتبی دانشگاهها خبر داد و گفت: یکی از آسیبهای برگزاری آزمون عمومی دکتری کمرنگ شدن نقش اساتید در گزینش دانشجو است.

محمدعلی زلفی گلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بررسی حذف آزمون کتبی تخصصی دکتری در دانشگاهها گفت: با برگزاری آزمون عمومی دکتری همکاری استاد با دانشجوی دکتری که از شناخت خوبی نسبت به آن برخوردار نیست همراه می شود که این این امر همکاری را به حالت اجباری تبدیل می کند. 

وی اظهار داشت: در این صورت ممکن است انگیزه دانشجو برای پایان نامه کاهش یابد و علاقه چندانی به موضوع پایان نامه نداشته باشد. 

رئیس دانشگاه بوعلی همدان افزود: همچنین با برگزاری آزمون عمومی دکتری، دانشجویان برتر جذب دانشگاههای مطرح خواهند شد و در این صورت توزیع متناسب استعدادها در دانشگاهها صورت نمی گیرد.

وی همچنین با اشاره به مزایای برگزاری آزمون عمومی دکتری و حذف آزمون کتبی و تخصصی دانشگاهها گفت: در نهایت خروجی و برآیند حذف آزمون کتبی تخصصی دکتری در دانشگاهها عدالت خواهد بود اما باید بخش مصاحبه آزمون دکتری برای دانشگاهها همچنان باقی بماند.

زلفی گل همچنین تأکید کرد: برگزاری آزمون عمومی دکترا و حذف تخصصی آن موجب حذف رانت و پارتی بازی و ایجاد عدالت در دانشگاهها خواهد شد. 

کد مطلب 1059624

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها