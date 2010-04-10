محمدعلی زلفی گلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بررسی حذف آزمون کتبی تخصصی دکتری در دانشگاهها گفت: با برگزاری آزمون عمومی دکتری همکاری استاد با دانشجوی دکتری که از شناخت خوبی نسبت به آن برخوردار نیست همراه می شود که این این امر همکاری را به حالت اجباری تبدیل می کند.

وی اظهار داشت: در این صورت ممکن است انگیزه دانشجو برای پایان نامه کاهش یابد و علاقه چندانی به موضوع پایان نامه نداشته باشد.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان افزود: همچنین با برگزاری آزمون عمومی دکتری، دانشجویان برتر جذب دانشگاههای مطرح خواهند شد و در این صورت توزیع متناسب استعدادها در دانشگاهها صورت نمی گیرد.

وی همچنین با اشاره به مزایای برگزاری آزمون عمومی دکتری و حذف آزمون کتبی و تخصصی دانشگاهها گفت: در نهایت خروجی و برآیند حذف آزمون کتبی تخصصی دکتری در دانشگاهها عدالت خواهد بود اما باید بخش مصاحبه آزمون دکتری برای دانشگاهها همچنان باقی بماند.

زلفی گل همچنین تأکید کرد: برگزاری آزمون عمومی دکترا و حذف تخصصی آن موجب حذف رانت و پارتی بازی و ایجاد عدالت در دانشگاهها خواهد شد.