رشد 59 درصدی اعتبارات خراسان شمالی در سال 89

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد حسین جهانبخش ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان با بیان اینکه این اعتبارات در سال گذشته 240 میلیارد تومان بوده است، افزود: تلاش و پیگیریهای مجدانه مسئولان دستگاه های اجرایی در این امر بسیار موثر بوده و همه مسئولان اجرایی تلاشهای وافری در خصوص جذب اعتبارات به استان خراسان شمالی را داشته اند.

وی اولویت اول کاری امسال را اتمام پروژه های نیمه تمام گذشته استان و پروژه های سفرهای رئیس جمهور به خراسان شمالی اعلام و تصریح کرد: هم اکنون 33 پروژه نیمه تمام مربوط به دور اول سفر هیئت دولت و83 پروژه نیمه تمام مربوط به دور دوم سفر رئیس جمهور به این استان است.

وی همچنین به کاهش آمار تصادفات برون شهری اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می دهد که 68 درصد، تصادفات برون شهری در ایام نوروز به نسبت پارسال در خراسان شمالی کاهش داشته که پس از استان یزد دومین استان به لحاظ کاهش تصادفات در کشور بوده ایم.

وی اضافه کرد: چهار خطه وشش خطه شدن محور بجنورد - بابا امان و فاروج، رفع نقاط حادثه خیز، فرهنگ سازی در امر رانندگی از مهمترین دلایل کاهش آمار تصادفات در ایام نوروز 89 بوده است.

جهانبخش تعداد مسافران ورودی به استان خراسان شمالی را تا پایان ایام نوروز سه میلیون و 127 هزارو 989 نفر اعلام کرد و افزود: این میزان ورودی 19 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی در ادامه میزان اقامت در استان خراسان شمالی را 64 هزارو 605 نفر اعلام کرد و گفت: هفت هزارو 700 نفر از مکانهای تاریخی خراسان شمالی بازدید کرده اند که به نسبت سال قبل 44 درصد رشد داشته است.

استاندار خراسان شمالی گفت: ستاد تسهیلات استان در تعطیلات نوروز امسال با رفع نقاط ضعف سال قبل، کارکردهای مثبت زیادی داشت.

وی همچنین افزود: بیش از دو هزار تن میوه با قیمت مناسب و با نرخ هر کیلوگرم سیب هشت هزار ریال و هر کیلوگرم پرتقال هفت هزار و 500 ریال از طریق 400 پایگاه ثابت و سیار در اختیار مردم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: سازمان بازرگانی استان نیز با توافق تعاونی مرغداران، در تعطیلات نوروز امسال مرغ کشتار روز را با قیمت هر کیلوگرم 27 هزار و 500 ریال توزیع کرد که این اقدام در کشور سابقه نداشت.

وی گفت: بازرسان سازمان بازرگانی خراسان شمالی در این مدت از 16 هزار و 300 واحد صنفی استان بازدید کردند که منجر به شناسایی هزار و 400 واحد صنفی متخلف شد.

وی همچنین تعداد پایگاه های مستقر در خراسان شمالی را شامل 142 پایگاه سیار هلال احمر و 53 پایگاه گردشگری اعلام کرد و گفت: 400 هزار بروشور از طریق این پایگاه ها بین مسافران توزیع شده است.

استاندار خراسان شمالی اقدامات آموزش و پرورش را در ایام نوروز قابل تحسین دانست و افزود: سازمان آموزش پرورش در بحث کیفیت بخشی به اسکان مسافران نوروزی به نحوه شایسته ای رسیدگی کرده است.