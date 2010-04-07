دور جدید مذاکرات نفتی ایران و چین در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات مسئولان شرکت ملی نفت ایران و هیئت بلند پایه نفتی چین دقایقی قبل به میزبانی شرکت مناطق مرکزی در تهران آغاز شد.

در این نشست که با حضور علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و " شیه شیائون" نماینده تام الاختیار دولت چین آغاز شده پیش بینی می شود مذاکراتی برای سرمایه گذاری و مشارکت شرکتهای چین در توسعه میادین نفت و گاز مناطق مرکزی ایران انجام شود.

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز نشستهای متعدد با شرکتهای چینی گفت: اطلاعات مربوط به میادین نفت و گاز ایران در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است و در حال حاضر بررسی برای سرمایه گذاری بر روی این میدانها توسط چینی ها در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: پروژه های مهمی همچون NGL 1100 و پروژه میدان گازی گشوی جنوبی به همراه توسعه میادین نفتی همچنین توسعه میادین دی- سفید زاخور در بخش پائین دستی و بالادستی از جمله پروژه هایی است که اطلاعات فنی آن برای سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با بان اینکه توسعه این میادین با بهره گیری از منابع داخلی در حال انجام است، اظهار داشت: این آمادگی وجود دارد که در صورت درخواست سرمایه گذاران عملیات واگذاری این پروژه ها انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران می توانند به صورت مستقل یا در قالب کنسرسیوم در این پروژه ها مشارکت داشته باشند.