به گزارش خبرنگار مهر، مرحله بعدی اردوی آماده سازی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در حالی از 23 فروردین‌ماه آغاز می شود که در این اردو 10 بازیکن حاضر در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان حضور خواهند داشت.

این اردو در کمپ‌ تیم‌های ملی و با حضور 25 بازیکن برگزار می شود که ایمان صادقی، مرتضی پورعلی‌گنجی، افشین اسماعیل زاده، هادی ریش‌اصفهانی، علی گودرزی، مهرداد یگانه، مهرگان گلبرگ، حسین گوهری، بهرام دباغ و میلاد غریبی نفرات حاضر در مسابقات جام جهانی نیجریه در کنار سایر بازیکنان تمرینات آماده سازی را برگزار می کند.

علیرضا بیراوند، محمدرضا خانزاد، صادق بارانی، هادی محمدی، نعیم استوارپور، یعقوب کریمی، کامران تجری، علیرضا جهانبخش، پژمان قرمزی، شهریار شیروند، علی ابراهیمی، محمد لطفی‌ملکی، کاوه مختاری، سیدرامین فرمان و هادی دهقانی نفرات دیگر این اردو هستند.

تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا که طی روزهای سوم تا هجدهم اکتبر سال 2010 (یازدهم تا بیست و ششم مهرماه سال 1389) در دو ورزشگاه "زیبو اسپورت" و "لینزی استادیوم" شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می شود، آماده می کنند.