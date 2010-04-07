مراسم استقبال از ناوشکن جماران در بوشهر با حضور مقامات کشوری و لشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در اسکله سازمان بنادر و کشتیرانی بوشهر انجام شد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، استاندار، فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان و فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش و نیز مقامات عقیدتی سیاسی آجا در بوشهر حضور داشتند.

در ادامه امیر دریاداردوم حسین اشرفی فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش طی سخنانی ضمن خیرمقدم به پرسنل ناوشکن جماران، به دستور ساخت ناوشکن جماران از سوی فرمانده کل قوا و نیز مراحل شروع، طراحی، ساخت و افتتاح آن در یگان‌های دیگر اشاره کرد.



در ادامه این مراسم آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، برای کلیه نیروهای مسلح و به ویژه پرسنل ناوشکن جماران آرزوی موفقیت کرد و توسعه و پیشرفت در صنایع نظامی به ویژه صنایع دریایی را یکی از ضرورت‌های پیشرفت در جنبش نرم‌افزاری دانست و گفت: ناوشکن جماران نماد اقتدار صنایع نظامی ایران است و نگاه فرمانده کل قوا به حضور جدی در عرصه طراحی، ساخت، نظارت و تولید پروژه‌های نظامی در عرصه‌های تئوریک و عملیاتی است.



استاندار بوشهر نیز در ادامه مراسم، ضمن تشکر از امیر دریادار دوم اشرفی فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش اظهار کرد: ناوشکن جماران مصداق واقعی همت مضاعف و کار مضاعف است.



شفقت با بیان اینکه نیروی دریایی و نیروهای مسلح مصداق واقعی همت هستند، افزود: نیروهای مسلح نشان دادند که با دستور فرمانده معظم کل قوا به کار و همت مضاعف می‌پردازند.



بر اساس این گزارش، حاضران در مراسم صبح روز چهارشنبه از ناوشکن جماران و قابلیت‌ها و توانمندی‌های آن بازدید کردند.