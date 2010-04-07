به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کلکشور در گردهمایی دبیران کمیته دستگاههای نظارتی استانها با اشاره به نقش تعیین کننده نظارت در موفقیت مدیریت گفت: نظارت، از لوازم و ارکان مدیریت است و مدیریت بدون نظارت وکنترل ، امری غیر قابل اتکا و اطمینان خواهد بود.
رئیس شورای دستگاه های نظارتی کشور افزود: بدون نظارت ، مراقبت و محاسبه، مدیران و دستگاهها هر قدر هم برنامهریزی، تلاش و هزینه کنند معلوم نیست که سرانجام آن به کجا میانجامد.
حجتالاسلام پورمحمدی به جایگاه نظارت در فرهنگ اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: اسلام یعنی حرکت به سوی هدف متعالی؛ و جامعهای که میخواهد به سوی کمال و هدف والا حرکت کند، باید پیوسته و مداوم ، خود را مراقبت و پایش کند.
وی داشتن توکل و جدیت را در دستیابی به اهداف ضروری دانست و افزود: در دستیابی به اهداف نباید تعلل و مسامحه داشت. بلکه باید با محاسبه دقیق وچشمانی باز و توکل به خدا گامهای رو به جلو برداشت و این پیوسته به نظارت و مراقبت مداوم نیاز دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: توکل داشتن در انجام امور، با عمل کردن بدون محاسبه و برنامهریزی دقیق فرق دارد. لطف و اراده خداوند ، ساری و جاری در همه امور است اما باید توجه داشت در انجام امور، حتماً باید محاسبه ، برنامهریزی ، هماهنگی، کنترل و مراقبت داشت.
رئیس شورای دستگاههای نظارتی کشور، ترویج فرهنگ نظارت و برنامهریزی را یک از مهمترین وظایف دستگاههای نظارتی عنوان کرد و گفت : دستگاههای نظارتی باید همواره این نکته را به دیگر دستگاهها یادآوری کنند که کارها را با برنامهریزی ، نظم و کنترل به پیش برند و این را به فرهنگ عمومی نیز تسری دهند.
همت و کار، با وحدت در عمل و همگرایی در حرکت مضاعف میشود
حجتالاسلام پورمحمدی در بخش دیگر سخنان خود به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد شعار امسال به عنوان سال « همت مضاعف و کارمضاعف» اشاره کرد وگفت: همت و کار مضاعف بدون برنامهریزی دقیق، هماهنگی های مطلوب و مراقبت و نظارت مداوم به فرجام مطلوب نمیرسد.
وی در توضیح بیشتر این مطلب اظهار داشت: « همت مضاعف » بیشتر به محتوای کیفی، رویکردها، جهتگیریها و اینکه برنامهریزیها باید دقیق و منطبق با اهداف باشد برمیگردد و «کارمضاعف» بیشتر جنبه کمّی دارد و در این راستا باید از فرصتها وامکانات، خوب استفاده کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: توجه به برنامهریزی دقیق، انجام هماهنگیهای مطلوب، نظم در کار و مراقبت و کنترل در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری(همت مضاعف و کار مضاعف) بسیار ضروری ولازم است. چرا که سرعت زیاد در انجام فعالیتها، اگر با محاسبه و هماهنگیهای دقیق همراه نباشد نه تنها منجر به دستیابی نتیجه و هدف نمیشود بلکه هر قدر که سرعت بیشتر میشود، از هدف نیز بیشتر دور میشود.
وحدت در عمل و همگرایی در حرکت، لازمه پیشرفت و تحقق خواستههای کشور است
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی تصریح کرد: اگر می خواهیم به شعار «همت مضاعف وکار مضاعف» جامه عمل بپوشانیم و حرکتی منطقی و بدون تخطی در این راستا داشته باشیم باید برنامهها، دقیق و مطابق با چشمانداز و همراه با نظارت وکنترل باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، داشتن عمل مشترک در حرکت ها و اقدامات را از دیگر شرایط لازم برای تحقق برنامهها و اهداف دانست و گفت: منطق اقتضا میکند که برای پیشرفت کشور و تحقق خواستهها، وحدت در عمل و همگرایی در حرکت داشته باشیم .
وی خاطر نشان کرد: اگر عمل و حرکت مشترک وجود نداشته باشد هر قدر مدیران ارشد، پرتلاش و جدی داشته باشیم باز هم نمیتوان به فرجام خوبی دست یافت.
حجتالاسلام پورمحمدی گفت: چون همواره در مقام عمل و اجرا، سختیهایی وجود دارد باید همواره توصیه به صبر و مقاومت کرد.
شورای دستگاههای نظارتی کشور به دنبال ترویج فرهنگ نظارت در کشور است
رئیس شورای دستگاههای نظارتی کشور در قسمت دیگر سخنان خود با تشریح هدف از تشکیل این شورا اظهار داشت: نداشتن برنامه و عمل مشترک در بین دستگاههای نظارتی، یکی از نقایصی بود که این دستگاهها داشتند و این باعث میشد که دستگاههای نظارتی از توان و ظرفیتهای یکدیگر استفاده نکنند و برخی مواقع دچار موازیکاری شوند.
حجتالاسلام پورمحمدی افزود: در تشکیل شورای دستگاههای نظارتی، مهم به وجودآوردن این تشکیلات نبود بلکه آنچه ضروری و مهم بود کمک به ارتقای وضعیت دستگاههای اداری و تسهیلکردن مسیر تحقق اهداف کشور و نظام است.
وی گفت: شورای دستگاههای نظارتی کشور به دنبال ترویج فرهنگ نظارت در کشور است و اگر روزی فرهنگ خودنظارتی و خودکنترلی در کشور محقق شود دستگاههای نظارتی از این بابت بسیار خرسند خواهند شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نقش آموزش را در کاهش تخلفات مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: بسیاری از دستگاهها و مدیران، قانون را میدانند اما برخی مواقع در اثر همهمه و فشار ناشی از کار، در دستگاههای اجرایی به قانون بیتوجهی میشود و این به تذکر نیاز دارد.
پیشگیری یکی از سیاستهای شورای دستگاههای نظارتی است
وی پیشگیری را یکی از سیاستهای شورای دستگاههای نظارتی عنوان کرد و گفت: دستگاههای نظارتی با کمک هم میتوانند ضعفهایی که موجب بروز تخلف، سوء جریان و کاهش راندمان فعالیتها میشود را به دستگاهها متذکر شوند و این در راستای سالمسازی، کاهش پرت و افزایش بهرهوری فعالیتها است.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی تصریح کرد: اگر در جایی فسادی شکل گرفت در اطلاعرسانی از برخوردها باید درست و منطقی عمل کرد. چرا که اطلاعرسانی غیرمنطقی نتیجه معکوس میدهد. به عنوان مثال اگر فردی در یک دستگاه یا سازمانی تخلف کرد نباید طوری عمل کرد که آن دستگاه یا سازمان که در آن کارکنان پرتلاش، سالم و باانگیزه نیز هستند بدنام شود.
وی گفت: باید به روش صحیح بازدارندگی کرد.
وی گفت: باید به روش صحیح بازدارندگی کرد.
رئیس شورای دستگاههای نظارتی کشور، بر داشتن عمل مشترک و هماهنگ توسط دستگاههای نظارتی کشور، تأکید کرد و افزود: کار جمعی، حرکت و اقدامی متناسب با جمع را میطلبد.
تکرفتاری و تنهایی اوج گرفتن در حرکتهای جمعی نتایج چندانی ندارد.
تکرفتاری و تنهایی اوج گرفتن در حرکتهای جمعی نتایج چندانی ندارد.
وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی باید پیوند، هماهنگی و پیگیریهای خود را تقویت کنند تا نظارتشان کمآزارتر، دقیقتر، کمهزینهتر و اثربخشتر باشد.
نظارت باید به گونهای باشد که برای مردم و فضای عمومی جامعه ملموس باشد
حجتالاسلام پورمحمدی گفت: در نظارت باید به گونهای اقدام کرد که فضای عمومی جامعه و مردم احساس کنند که بر دستگاهها نظارت و کنترل وجود دارد و امور به صورت یله و رهاشده نیست و این اقدامی ارزشمند و اعتمادساز خواهد بود.
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