نرخ کرایه ‌های تاکسی در قزوین افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدحسن ایرانخواه بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: با هماهنگی ستاد حمل و نقل کشور در نخستین جلسه شورای اسلامی در سال 1389 و با تصویب اعضا شورا نرخ کرایه تاکسی‌های درون شهری، بی‌سیم و برون شهری در سال جاری مشخص شد.

وی افزود: بر این اساس نرخ کرایه مسافت‌ها تا یک کیلومتر همان یک هزار ریال سال گذشته باقی مانده و تغییری نیافته اما نرخ کرایه مسیرها از هزار متر تا ‌هزار و 300 متر و یک‌هزار و 300 تا یک‌هزار و 500 متر نیز بدون تغییر همان ‌هزار و 500 ریال مورد تصویب قرار گرفت.

وی گفت: مسیر ‌هزار و500 تا دو هزار متر طبق مصوبه شورای شهر در سال 88 که دو هزار ریال بوده نیز تغییر نکرده و همان دو هزارریال است ولی مسیر دو هزار تا دو هزار و 500 متر از دو هزار ریال به دو هزار و 500 ریال افزایش یافته است.

به گفته ایرانخواه نرخ کرایه تاکسی در مسافت دو هزار 500 متر تا پنج هزار متر از دوهزار ریال به دو هزار و 500 ریال و مسافت پنج کیلومتر تا هفت هزار و500 متر نیز از دو هزار و 500 ریال به سه هزار ریال افزایش یافته است.



وی اضافه کرد: این نرخ در مسافت هفت هزار و 500 متر تا هشت هزار متر از دو هزار و 500 ریال به سه هزار ریال افزایش یافته و هشت تا 10 کیلومتر نیز از سه هزار ریال به سه هزار و 500 ریال رسیده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین یادآور شد: نرخ کرایه تاکسی امسال در قزوین در مسافت 10 کیلومتر تا 12 کیلومتر از سه هزار ریال به سه هزار و 500 ریال رسیده و مسیر 12 کیلومتر تا 14 کیلومتر از سه هزار و 500 ریال به چهار هزار ریال افزایش یافته است.



ایرانخواه همچنین اظهار داشت: نرخ مسافت 14 کیلومتر تا 16 کیلومتر از سه هزار و 500 ریال به چهار هزار ریال و 16 کیلومتر تا 18 کیلومتر نیز از چهار هزار ریال به چهار هزار و500 ریال افزایش یافته است.

همچنین در مسافت 18 کیلومتر تا 20 کیلومتر نیز افزایش نرخ کرایه تاکسی اعمال شده به طوری که از چهار هزار ریال به چهار هزار و 500 ریال و 20 کیلومتر تا 22 کیلومتر نیز از چهار و500 ریال به پنج هزار ریال رسیده است.

وی با اشاره به نرخ کرایه شرکت‌های حمل و نقل درون شهری و شبکه تاکسی بی‌سیم هم گفت: نرخ کرایه تا پنج کیلومتر 15 هزار ریال است که بابت هر کیلومتر اضافی در داخل شهر 500 ریال، بابت هر کیلومتر خارج از شه دو هزار ریال، کرایه برگشت همان مسیر 50 درصد کرایه رفت و کرایه ساعتی 30 هزار ریال است.

ایرانخواه اظهار داشت: در حال حاضر پنج هزار دستگاه تاکسی کار جابجایی مردم قزوین را انجام می دهند که روزانه چهار صد هزار نفر توسط ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی در سطح شهر جابجا می شوند.

وی افزود: در سال جاری پنج میلیارد تومان از سوی دولت و یک میلیارد و500 میلیون تومان توسط شورای اسلامی شهربرای تبدیل تاکسی های فرسوده قزوین اختصاص یافته است که علاوه بر نوسازی ناوگان نسبت به توسعه و ساخت ایستگاه ها و ارائه سرویس خدماتی بهتر به مردم اقدام خواهد شد.

وی 20 درصد تاکسی های قزوین را فرسوده اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون 80 درصد تاکسی های قزوین نوسازی شده و مابقی آنها تا پایان امسال نوسازی خواهد شد.

ایرانخواه همچنین خاطر نشان کرد: دو هزار و 500 دستگاه تاکسی گردشی و زرد رنگ و خطی و دو هزار و 500 دستگاه تاکسی نارنجی است.

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی میانگین تقاضای سفر در قزوین را یک و شش دهم درصد و در تهران یک و چهار دهم درصد اعلام کرد.

وی راه اندازی تاکسی گردشگری با استفاده از خودروهای مدل بالا برای جابجایی گردشگران داخلی و خارجی را از برنامه های این سازمان در سال جاری اعلام کرد.