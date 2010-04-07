تشدید نظارت بر عملکرد بانکها/ کنترل مصرف تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، جلسه شورای هماهنگی مدیران بانکهای استان آذربایجان غربی به ریاست محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی امروز در محل اداره امور شعب بانک ملی ایران در این استان برگزارشد.

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه که همزمان با سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به آذربایجان غربی برگزارشد، ضمن تشریح سیاستهای پولی و بانکی و تاکید بر اهمیت رعایت مقررات و دستورالعملهای موجود یادآور شد: حیات نظام بانکی کشور به جذب منابع بستگی دارد و درصورت جذب مناسب و مطلوب منابع، امکان ارائه تسهیلات نیز به راحتی فراهم و در نهایت به سودآوری بانکها منجر می شود.

محمود بهمنی با تاکید بر لزوم نظارت بر مصرف تسهیلات توسط مشتریان بانکها اظهارداشت: نظارت و کنترل بر چگونگی مصرف تسهیلات اعطایی بانکها یکی از اصول اساسی بانکداری بدون ربا است و چنانچه به درستی رعایت شود، منابع بانکی در محل های واقعی مصرف شده و علاوه بر افزایش تولید، باعث فراهم ساختن زمینه رشد و توسعه کشور در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: درصورت عدم نظارت بر مصرف صحیح منابع بانکی، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور تحمیل می شود که در کنار آن مطالبات معوق بانکها افزایش یافته و مشکلات موجود را دوچندان می کند و این امر به نوبه خود قدرت مشارکت و سرمایه گذاری بانکها و امکان اعطای تسهیلات را به طرز قابل توجهی کاهش می دهد.

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت تلاش و کوشش بانکها برای کاهش مطالبات معوق را یادآور شد و اظهار داشت: شفاف سازی مطالبات معوق بانکها و پیگیری وصول آنها ضمن افزایش توان تسهیلات مالی بانک ها، گردش چرخهای تولیدی کشور را با اعطای تسهیلات جدید تسریع خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی به تشدید برنامه های بانک مرکزی در راستای نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری اشاره و خاطر نشان کرد: رقابت ناسالم در نهایت به زیان تمامی بانکها بوده و شرایط سوء استفاده برخی افراد را فراهم می سازد.

این مقام مسئول افزود: براین اساس به منظور اعمال نظارت بیشتر بر فعالیتهای بانکها و موسسات مالی و اعتباری، این موضوع بطور استانی پیگیری شده و تاکنون اداره نظارت بر بانکها در چهار استان مستقر شده و فعالیت خود را شروع کرده است و این برنامه به زودی در تمامی استانها تعمیم داده می شود.

در این جلسه که با حضور مدیران تمامی بانکهای استان آذربایجان غربی برگزار شد، میرقاسم رضایی به عنوان رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان گزارش مختصری از وضعیت بانکهای استان ارائه کرد و در پایان مدیران حاضر درجلسه با طرح سئوالات خود از توضیحات و راهنمائی های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهره مند شدند.