به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصطفوی با اشاره به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب در دیدارهای مختلف و متعدد با مسئولان کشور گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش منظم و مضاعف در این جهت حرکت کنیم و برای پیشبرد اهداف فرهنگی نظام در عرصه بین‌المللی با بهره‌گیری از ظرفیتها و توانمندیهای فرهنگی در داخل کشور بکوشیم تا اقتدار معنوی نظام در جهت ارتقاء جایگاه مادی کشور در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشته شود.

مشاور رئیس جمهور در ارتباط با برخی تغییرات در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ضرورت بهره‌مندی از تجربیات و ظرفیتهای نیروها در بخشهای مختلف به فعالیتهای معاونت فرهنگی در طول 2 سال گذشته اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با همکاری بسیار مناسب مدیران و کارشناسان معزز در درون معاونت فرهنگی سازمان با دکتر محمود واعظی شاهد رشد و شکوفایی فعالیتهای سازمان در این زمینه بوده‌ایم که باید از وی و همه همکاران تقدیر و تشکر کرد.

مصطفوی در ادامه ضمن معرفی پاک آیین به‌عنوان معاون جدید فرهنگی به سوابق ارزنده وی اشاره کرد و آشنایی او با عرصه بین المللی به دلیل تجربه چندین سال مسئولیت در خارج از کشور و همچنین حضور در سازمان و آشنایی و ارتباط با بخشهای مختلف را عامل موثری بر ادامه فعالبتها و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر در این بخش دانست.

محسن پاک آیین معاون جدید فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان یکی از دیپلماتهای با سابقه وزارت امور خارجه، سفیری در کشورهای تایلند، ازبکستان و زامبیا، مشاور رئیس سازمان در امور مجلس ، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی این سازمان و همچنین تالیف چندین کتاب در زمینه‌های مختلف را در کارنامه خود دارد.

