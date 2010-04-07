به گزارش خبرگزاری مهر متن تذکرات قرائت شده در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به این شرح است:

- تذکرات فرهنگی نماینده‌ تبریز به وزیر راه و ترابری در خصوص ضرورت تکمیل احداث پمپ بنزین آزادراه زنجان - تبریز و به رییس‌جمهور و وزرای امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور در خصوص ضرورت رسیدگی به مشکلات زائران عتبات عالیات در مبادی ورودی و خروجی کشور.

- تذکر کواکبیان نماینده‌ سمنان به وزیر امور خارجه در خصوص اعلام علت صدور پیام رئیس‌جمهور به مدودف در خصوص محکومیت تروریست‌ها.

- تذکر رحمانی و مقدسی نمایندگان تبریز، اسکو و آذرشهر و بروجرد به رئیس‌جمهور در خصوص دستور تسریع در تدوین آئین‌نامه‌ها و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری.

- تذکر رستگار نماینده‌ گنبدکاووس به وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص پاسخگویی به علت کسب رتبه 30 و نرخ بیکاری حدود 30 درصدی استان گلستان با توجه به نیروی تحصیلکرده جوان و مستعد.

- تذکر رحمانی و دلخوش نمایندگان تبریزف اسکو و آذرشهر و صومعه‌سرا به وزیر رفاه و تامین اجتماعی در خصوص تسریع در تمهید مقدمات و اجرای قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی.

- تذکرات صادق نماینده‌ آستانه‌ اشرفیه به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح جاده‌های بین مزارع که در اثر تسطیح اراضی از سوی پیمانکاران رها شده و رفع مشکل کشاورزان به مزارع؛ به وزیر نیرو در خصوص لزوم تامین اعتبار لازم برای اصلاح شبکه‌ برق روستاهای شهرستان آستانهی اشرفیه و به وزیر نفت در خصوص گازرسانی به روستاهای آستانه اشرفیه همچنین لزوم تعیین بودجه گازرسانی به سه روستای بندر کیاشهر.

- تذکر یوسف‌نژاد نماینده‌ ساری به وزیر نیرو در خصوص بررسی دقیق و کارشناسی برای طرح بهسازی رودخانه زردی روستاهای پنبه‌چوله و سوته به وزیر نفت در خصوص بررسی علت تامین نشدن اعتبار برای پل زغال چال با توجه به سفر هیئت دولت.

- تذکر رضایی نمایندهی تربیت حیدریه به وزیر نیرو در خصوص رفع مشکل آب شهرستان‌های فیض‌آباد، مهولات و تربت حیدریه به وزیر راه در خصوص تکمیل دو خط کردن جاده تربت حیدریه.

- تذکرات افشاری نمایندهی داراب به وزیر راه در خصوص تسریع در عملیات اجرایی بزرگراه شیراز، فسا، داراب، بندرعباس به رئیس‌جمهور در خصوص دستور پرداخت حق محرومیت معلمان شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت و به وزیر بهداشت در خصوص لزوم تجهیز بیمارستان شهرستان زرین‌دشت و شبانه‌روزی کردن درمانگاه‌های فرک و جنت‌شهر.

- تذکر جعفری نمایندهی سمیرم به رئیس‌جمهور در خصوص دستور پرداخت ویژه مناطق محروم به کارکنان دولت در این شهر.

- تذکر محسنی، نجف‌نژاد و نیک‌نام نمایندگان نوشهر، بابلسر و تنکابن به وزیر نیرو در خصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان مدیریت در توزیع برق غرب مازندران.

- تذکر میگلی‌نژاد نماینده‌ بوشهر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص رفع بلاتکلیفی دانشجویان مراکز تربیت معلم بوشهر پس از فارغ‌التحصیلی.

- تذکر فرهمند نماینده‌ بافق به وزیرآموزش و پرورش در خصوص لزوم پرداخت حق محرومیت به فرهنگیان در شهرهای محروم به ویژه ابرکوه و خاتم.

- تذکر رضایی نماینده جهرم به وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرداخت حق محرومیت معلمان شهرستان جهرم.

- تذکر دستغیب (سید فخرالدین) نماینده شیراز به رئیس‌جمهور در خصوص دستور بررسی علت برکناری مربی تیم ملی امید با توجه به سوابق، کارآیی و تجربیات.

- تذکر قنبری نماینده ایلام به وزیر کشور در خصوص شناسایی و برخورد با عاملان اهانت به مقبره‌ آیت‌الله خاتمی.

- تذکر محمدی نماینده فریدن به وزیر راه و ترابری در خصوص اجرایی نشدن راه‌ آهن اصفهان - ازنا و رعایت نشدن اولویت در شروع و انجام طرح‌های عمرانی در حوزه‌ راه؛ به وزیر علومف تحقیقات و فناوری در خصوص رسیدگی به علت عدم شروع عملیات ساختمانی دانشگاه پیام نور بویین - میان‌دشت - فریدن و به رییس‌جمهور در خصوص دستور رسیدگی به علت تعلق نگرفتن یک ماه مرخصی مناطق محروم به کارکنان ساکن در مراکز این بخش‌ها و شهرستان‌ها.

- تذکر موسوی نماینده خدابنده به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در پرداخت حق مرخصی‌های استفاده نشده معلمان.

- تذکر رحیمی‌نسب نماینده‌ خرم‌آباد به وزیر آموزش و پرورش در خصوص اعلام علت حذف پاداش مناطق محروم فرهنگیان استان لرستان.

- تذکرات میرزایی نماینده‌ فومن به وزیر نفت در خصوص اعلام علت اجرایی نشدن گازرسانی به روستاهای گیلان با توجه به مصوبه‌ سفر دولت و به وزیر راه در خصوص رسیدگی به علت حذف شیب راه‌های ورودی شهر توریستی و تاریخی فومن.

- تذکرات تامینی نماینده رشت به وزیر راه و ترابری در خصوص لزوم شن‌ریزی راه‌های روستایی شهرستان رشت و به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص لزوم جلب رضایت کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌های گیلان.

- تذکر مطهری و آرین‌منش نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر و مشهد و کلات به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت توقیف روزنامه‌ اعتماد و هفته‌نامه ایران‌دخت و علت بی‌تفاوتی آن وزارتخانه نسبت به استفاده از کلمه لاتین sale به جای حراج یا فروش فوق‌العاده در برخی فروشگاه‌های تهران.