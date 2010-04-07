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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

30 دوره تربیت معلم قرآن کریم در مازندران برگزار شد

30 دوره تربیت معلم قرآن کریم در مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: تعداد 30 دوره تربیت معلم قرآن کریم در یک سال گذشته در این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در شورای قرآنی شهرستان بابل اظهار داشت : این دوره ها جهت تامین و تربیت کادر متخصص برای مؤسسات قرآنی سطح این استان برگزار شد که این گروه به عنوان معلم قرآن با مؤسسات و مراکز قرآنی همکاری خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این دوره ها شامل 28 دوره تربیت معلم روخوانی و روان خوانی و دو دوره تربیت معلم مفاهیم سطح یک قرآن کریم بود که حدود 535 نفر از برادران و خواهران علاقمند به تدریس قرآن در این دوره ها شرکت کردند.

مسئول آموزش دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: در این دوره ها تعداد پنج دوره تربیت معلم مربوط به برادران در شهرهای آمل ، بابل ، فریدونکنار ، تنکابن و کیاکلا و بقیه مربوط به خواهران بود .

حسن نژاد یادآور شد: پیش بینی می شود که امسال برای تعداد 500 نفر از این شرکت کنندگان گواهینامه تربیت معلم قرآن صادر شود .

کد مطلب 1059644

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