30 دوره تربیت معلم قرآن کریم در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در شورای قرآنی شهرستان بابل اظهار داشت : این دوره ها جهت تامین و تربیت کادر متخصص برای مؤسسات قرآنی سطح این استان برگزار شد که این گروه به عنوان معلم قرآن با مؤسسات و مراکز قرآنی همکاری خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این دوره ها شامل 28 دوره تربیت معلم روخوانی و روان خوانی و دو دوره تربیت معلم مفاهیم سطح یک قرآن کریم بود که حدود 535 نفر از برادران و خواهران علاقمند به تدریس قرآن در این دوره ها شرکت کردند.

مسئول آموزش دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: در این دوره ها تعداد پنج دوره تربیت معلم مربوط به برادران در شهرهای آمل ، بابل ، فریدونکنار ، تنکابن و کیاکلا و بقیه مربوط به خواهران بود .

حسن نژاد یادآور شد: پیش بینی می شود که امسال برای تعداد 500 نفر از این شرکت کنندگان گواهینامه تربیت معلم قرآن صادر شود .