ونزوئلا 8 جاسوس کلمبیا را دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت آلوارو اوریبه به این اتهامات پاسخی نداده، اما هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفت که این افراد بیش از یک هفته است که بازداشت شدند و آنها رایانه و تلفنهای ماهواره ای در اختیار داشتند.

استفاده از دوربینها برای گرفتن عکسهایی از نیروگاههای برق ونزوئلا از دیگر اتهامات افراد دستگیر شده اعلام شده است.

چاوز که در یک برنامه تلویزیونی زنده صحبت می کرد، گفت : آنها در سراسر کشور در گردش بودند تا عکسهایی بگیرند و برخی از آنها که هویتشان روشن شده کارت شناسایی ارتش کلمبیا را داشتند که باید دولت بوگوتا در این باره توضیح دهد.

وی به بحران انرژی در کشور اشاره کرد و این احتمال را که برخی از مسائل از سوی خرابکاران به وجود آمده باشد رد نکرد.