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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

اعتبار 86 میلیارد ریالی به طرحهای عمرانی کرج اختصاص یافت

اعتبار 86 میلیارد ریالی به طرحهای عمرانی کرج اختصاص یافت

استان تهران - خبرگزاری مهر: شهردار کرج گفت: با اختصاص اعتباری بالغ بر 86 میلیارد ریال اجرای طرحهای عمرانی منطقه 5 شتاب می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقا زاده  ظهر چهارشنبه در بازدید سر زده از منطقه 5 شهرداری کرج با تاکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام، سال جاری را سالی پر برکت برای  منطقه ارزیابی کرد و اظهار داشت: با عنایت ویژه شورای اسلامی شهر برای اولین بار بالغ بر 86 میلیارد ریال بودجه عمرانی برای سال جاری به غیر از پروژه های مرکزی در منطقه 5 پیش بینی شده است.
 
وی افزود: مدیریت شهری کرج توجه ویژه ای به این منطقه دارد و با توجه به طرحهای راهبردی و کاربری پیش بینی شده و اولویت بندی طرح های توسعه محلی، در سال 89 شاهد تحول چشمگیری در منطقه 5 خواهیم بود.
 
شهردار کلانشهر کرج بیان کرد: با توجه به تیم کاری خوب شهرداری منطقه و عملکرد مطلوب مدیر ، معاونین و مجموعه پرسنل خدوم شهرداری منطقه 5 انتظار داریم در سال جاری فعالیت های عمرانی و آبادانی منطقه شتاب مضاعفی بگیرد و همه اقدامات بر اساس برنامه زمانبندی دنبال شود.
 
این مسئول با اشاره به پروژه های بزرگ عمرانی منطقه بیان کرد: بهسازی و پیاده رو سازی خیابان شهید بهشتی، اصلاح هندسی و اجرای کلکتور خیابان درختی ، احداث پارک سوار میدان حصارک، احداث زمین چمن مصنوعی ، احداث پارک بزرگ 35 هزار متری حصارک، احداث ایستگاه آتش نشانی حصارک از جمله پروژه هاست.
 
وی ادامه داد: احداث استخر سر پوشیده مجموعه ورزشی شهدای گلشهر، بازسازی و اصلاح هندسی میدان رهبری ، بازگشایی تقاطع میانجاده و بلوار شهید حدادی، بازگشایی خیابان پونه و...  بخشی دیگر از پروژه های مهم عمرانی منطقه 5 است.
 
آقا زاده تاکید کرد: باید تلاش کنیم که بر اساس زمانبندی ماهیانه بودجه سال جاری جذب و پروژه های عمرانی اجرا  شود.
 
در ادامه این بازدید معاونین شهردار کرج و مدیر عامل سازمان پارک ها به طرح دیدگاه ها و برنامه های کاری خود در خصوص منطقه 5 پرداختند و ایلیات مدیر منطقه ، معاونین و مسئولین واحد های اجرایی شهرداری منطقه نیز به طرح  و تبادل نظر در خصوص برنامه های عملیاتی و اجرایی و چالش های پیش روی این طرح ها پرداختند. 
 
پس از پایان جلسه هم اندیشی و هماهنگی  چگونگی نحوه اجرای پروژه های بزرگ عمرانی منطقه 5، حاضرین از پارک بزرگ 35 هزار متری حصارک بازدید کردند.
کد مطلب 1059654

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