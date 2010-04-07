380 سالن ورزشی، کتابخانه و نمازخانه در آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمیدرضا حاج بابایی بعد از چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نقده افزود: این تعداد شامل 80 سالن ورزشی و 300 نمازخانه و کتابخانه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه توسعه و پیشرفت هر منطقه با توسعه مراکز آموزشی آن تحقق می یابد، اظهار داشت: آموزش و پرورش باید به فرموده مقام معظم رهبری بر اساس سه رکن تحصیل، تهذیب و ورزش راهبری شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه هم اکنون اصلی ترین موضوع جهانی تقابل دو فکر و اندیشه با محوریت جمهوری اسلامی و آمریکا است، بیان داشت: این در حالی است که تحت هر شرایطی نماد کامل اقتدار، اندیشه، تفکر و نیروی انسانی ایران است.

نباید بحث محرومیت از مباحث شهرستان نقده خارج شود

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه نباید بحث محرومیت از مباحث شهرستان نقده خارج شود، افزود: چراکه هنوز طی سفرهای هیئت دولت به آذربایجان غربی هیچ طرح زیر بنایی در نقده اجرایی نشده است.

علی زنجانی حسنلویی با توجه به مرزی بودن و وجود گمرک رسمی در 40 کیلومتری این شهرستان، اظهار داشت: ارائه خدمات و پشتیبانی های لازم از مردم این منطقه مرزی از نیاز های اصلی شهرستان نقده است.

وی با انتقاد از اینکه دور اول سفر هیئت دولت به آذرایجان غربی مصوبه قابل توجهی برای اینکه مردم نقده را به پویایی لازم برساند در پی نداشت، گفت: باید تحولات اقتصادی به صورت نمادین در این شهر انجام شود که این امر منوط به تسریع در کارهای عمرانی و اجرایی است.

امام جمعه اهل تشیع شهرستان نقده نیز در این جلسه از عدم تحقق وعده های دوره دوم سفر هیئت دولت به استان مبنی بر احداث احداث مصلا در این شهرستان انتقاد کرد و افزود: طرح احداث مصلای نقده در ابلاغیه های ارسالی به هیئت دولت نوشته شوده بود.

حجت الاسلام محمد حیداری زاد ادامه داد: متاسفانه بعد از تصویب و ارسال به استان این طرح حذف و در هنگام پی گیری موضوع گفته شد که از قلم افتاده است.

فرماندار نقده هم در این آئین با بیان اینکه دور اول و دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی 26 مصوبه برای شهرستان نقده در پی داشت، گفت: 100 درصد این مصوبات اجرایی شده است.

حسین یوسفی تکمیل مطالعات سد محمدیار، مجوز احداث واحد تولید سیمان، مطالعه سد خلیفان، تکمیل مطالعات طرح تامین آب محمدیار و گازرسانی به شهرک صنعتی را از جمله این مصوبات عنوان کرد.

وی تولید سالانه چهار هزار تن گوشت قرمز، سه میلیون قطعه مرغ گوشتی، 25 هزار تن شیر، 643 تن تخم مرغ، 48 هزار کیلوگرم عسل را جمله ظرفیتهای نقده در بخش کشاورزی عنوان کرد.