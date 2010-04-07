کارت مربیگری چراغپور صادر شد/ برگزاری تمرین در زمین سپاهان و تغییر محل اردو

به گزارش خبرنگار مهر، جلال چراغپور که به عنوان مربی کار خود را در تیم فوتبال استیل آذین آغاز کرده است، به دلیل نداشتن مجوز سازمان لیگ در چند بازی گذشته اجازه حضور روی نیمکت را نداشت اما با رایزنی مسئولان این باشگاه و صدور کارت مربیگریش می تواند در دیدار با ذوب آهن روی نیمکت استیل آذین بنشیند.

همچنین تیم فوتبال استیل آذین صبح امروز به مدت 90 دقیقه در زمین تمرین تیم فوتبال سپاهان آخرین تمرینش را پیش از دیدار با ذوب آهن برگزار کرد.

در این تمرین که در زمین ارامنه اصفهان برگزار شد، تمامی بازیکنان استیل آذین به غیر از علی عشوری‌زاد و علی آذری حضور داشتند.

ضمن اینکه مسئولان تیم استیل آذین به دلیل حضور همزمان این تیم با ذوب آهن در هتل کوثر اصفهان، محل اردوی خود را تغییر داده و از ظهر امروز در محل هتل آسمان مستقر شدند.

از سوی دیگر حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین که فردا برای تماشای بازی این تیم برابر ذوب آهن راهی اصفهان می شود، از تخصیص پاداش ویژه به بازیکنان این تیم سرخپوشان در صورت شکست ذوب آهن خبر داد.

تیم فوتبال استیل آذین تهران ساعت 17 فردا (پنج شنبه) در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف ذوب آهن این شهر می رود.