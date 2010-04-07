سد شهدای تازه شهر سلماس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی عصر چهارشنبه در جریان بهره برداری از این طرح ها گفت: ساخت و اتمام سد مخزنی شهدای تازه شهر(دریک چای) سلماس، توان بالای مهندسی بومی را در استان به نمایش گذاشت.

نقی کریمی افزود: این سد از نوع خاکی با هسته رسی است که ارتفاع آن به بیش از 40 متر و طول تاجی آن نیز بیش از 280 متر می رسد.

وی هزینه اتمام این طرح را 330 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون بیش از 295 میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است.

کریمی با یادآوری اینکه ساخت این سد از توان مهندسی بالایی برخوردار است، گفت: افزون بر 465 هزار متر مکعب خاکبرداری و نیز بیش از یک میلیون و 850 هزار متر مکعب خاکریزی برای احداث سد شهدای تازه شهر (دریک چای ) سلماس انجام گرفته که در نوع خود کم نظیر است.

وی یادآور شد: برای احداث این سد همچنین علاوه بر یک هزار و 500 تن کارهای فلزی، بیش از 44 کیلومتر حفاری و تزریق نیز صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: سطح حوزه آبریز این سد 248 کیلومتر است و حجم تنظیمی آن نیز بیش از 34 میلیون متر مکعب آب در سال را شامل می شود.

کریمی همچنین با اشاره به اینکه حجم مخزن سد در تراز نرمال 22 میلیون متر مکعب است گفت: سطح دریاچه مخزن نیز 150 هکتار است.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر افزون بر شش میلیون و 500 هزار متر مکعب آب در پشت این سد موجود است، اظهار داشت: شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی تازه شهر و روستاهای اطراف زیر پوشش آبیاری از طریق این سد قرار می گیرند که با این اقدام علاوه بر تنظیم و کنترل سیلاب و جریانهای نابهنگام رودخانه ای ، موجبات اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت بیرویه به شهرها و نیز بستر سازی برای ایجاد مراکز پرورش ماهی و نیز مراکز تفریحی در این منطقه فراهم می شود.