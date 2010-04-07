عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: دو تیم استقلال و سپاهان موقعیت نسبتا خوبی در لیگ قهرمانان آسیا دارند و برای انجام مسابقات‌شان هر پنج روز یکبار مشکل خاصی ندارند اما دو باشگاه مس کرمان و ذوب آهن نسبت به فشردگی بازیهای‌شان معترض بودند که تلاش می کنیم بازیهای هفته‌های پایانی این تیم‌ها نیز با فاصله هر پنج روز یکبار برگزار شود.

عزیز محمدی اضافه کرد: دیدارهای دو روز آینده جام حذفی تا حدود زیادی وضعیت برنامه ریزی لیگ برتر را مشخص خواهد کرد و می توانیم بازیهای باقیمانده را با فشردگی کمتری برگزار کنیم.

وی یادآور شد: برنامه چهار هفته پایانی لیگ روز شنبه و پس از برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان لیگ برتر در خصوص دیدارهای جام حذفی نیز گفت: با مشخص شدن تیم‌های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی در خصوص برنامه ریزی این مسابقات تصمیم گیری خواهیم کرد اما آنچه مشخص است تلاش داریم تا فینال جام حذفی حداکثر تا هفته اول خردادماه برگزار شود.