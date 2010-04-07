پیکان بدون باخت ماند/ پیروزی داماش در روز شکست کاله

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته از رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور با پیروزی پیکان مقابل شاگردان مصطفی کارخانه در خانه والیبال آغاز شد. خودروسازان در حالی موفق به کسب این پیروزی شدند که پیش از این با کسب پیروزی در تمام دیدارهای مرحله برگشت صدرنشینی خود را در این مرحله از رقابتها قطعی کرده بودند.
حسین معدنی و شاگردانش نیز در دیدار خانگی مقابل خراسان رضوی موفق به کسب بیست و دومین پیروزی این فصل خود شدند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم کاله رقیب داماش برای کسب رده سوم جدول رده بندی، نتیجه دیدار مقابل میزبان خود در گنبد را واگذار و به رده چهارم سقوط کرد.
در کرمان بازیکنان تیم برق در سه گیم متوالی حریف تهرانی خود به نام ارتعاشات صنعتی را از پیش رو برداشتند. این سیزدهمین پیروزی برق و بیست و یکمین باخت ارتعاشات صنعتی بود.
بازیکنان تیم پرسپولیس نیز بدون اینکه گیمی را از دست بدهند بر حریف ارومیهای خود غلبه کردند. تقابل دو تیم سنگ آهن و گل گهر سیرجان در بافق نیز به سود یزدیها به پایان رسید تا این هفته از بازیها با پیروزی تیمهای میزبان پیگیری شده باشد.
نتایج به دست آمده در دیدارهای هفته بیست و هشتم رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* پیکان تهران 3 - پتروشیمی بندرامام صفر
* پرسپولیس تهران 3 - ارومیه صفر
* برق کرمان 3 - ارتعاشات صنعتی ایران صفر
* داماش گیلان 3 - خراسان رضوی یک
* سنگ آهن بافق 3 - گل گهر سیرجان 2
* بازرگانی گنبد 3 - کاله آمل 2
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