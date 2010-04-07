پیکان بدون باخت ماند/ پیروزی داماش در روز شکست کاله

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته از رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با پیروزی پیکان مقابل شاگردان مصطفی کارخانه در خانه والیبال آغاز شد. خودروسازان در حالی موفق به کسب این پیروزی شدند که پیش از این با کسب پیروزی در تمام دیدارهای مرحله برگشت صدرنشینی خود را در این مرحله از رقابت‎ها قطعی کرده بودند.

حسین معدنی و شاگردانش نیز در دیدار خانگی مقابل خراسان رضوی موفق به کسب بیست و دومین پیروزی این فصل خود شدند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم کاله رقیب داماش برای کسب رده سوم جدول رده بندی، نتیجه دیدار مقابل میزبان خود در گنبد را واگذار و به رده چهارم سقوط کرد.

در کرمان بازیکنان تیم برق در سه گیم متوالی حریف تهرانی خود به نام ارتعاشات صنعتی را از پیش رو برداشتند. این سیزدهمین پیروزی برق و بیست و یکمین باخت ارتعاشات صنعتی بود.

بازیکنان تیم پرسپولیس نیز بدون اینکه گیمی را از دست بدهند بر حریف ارومیه‌ای خود غلبه کردند. تقابل دو تیم سنگ آهن و گل گهر سیرجان در بافق نیز به سود یزدی‎ها به پایان رسید تا این هفته از بازی‎ها با پیروزی تیم‎های میزبان پیگیری شده باشد.

نتایج به دست آمده در دیدارهای هفته بیست و هشتم رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* پیکان تهران 3 - پتروشیمی بندرامام صفر

* پرسپولیس تهران 3 - ارومیه صفر

* برق کرمان 3 - ارتعاشات صنعتی ایران صفر

* داماش گیلان 3 - خراسان رضوی یک

* سنگ آهن بافق 3 - گل گهر سیرجان 2

* بازرگانی گنبد 3 - کاله آمل 2

هفته بیست وهشتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با دیدار تیم‌های بانک کشاورزی و دانشگاه آزاد تهران به پایان می رسد. این بازی در خانه والیبال تهران جریان دارد.